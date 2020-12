Justice League : Zack Snyder vient-il de dévoiler la date de sortie de son montage ?

Tout le monde espère que l'année prochaine sera plus stimulante que 2020, avec enfin des sorties intéressantes dans les salles. Sur petit écran, l'un des gros événements est la Snyder Cut de "Justice League". Le réalisateur vient-il de dévoiler sa date de sortie ?

Justice League Snyder Cut : un gros morceau de 4 heures

Justice League par Joss Whedon, nombreux sont ceux qui voudraient effacer ce souvenir. Zack Snyder s'est battu pour que son montage soit visible par le public, afin de corriger ce qui est apparu par bien des aspects comme un. affront. En plus de pouvoir finir son travail, il a eu le droit d'effectuer des nouvelles prises de vue avec une partie du casting. Batman (Ben Affleck), The Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa), Wonder Woman (Gal Gadot), Superman (Henry Cavill) et Cyborg (Ray Fisher) seront tous de la partie, avec en face des adversaires tels que Steppenwolf (Ciarán Hinds) et Darkseid (Ray Porter). Nul doute que le résultat sera meilleur que la version découverte en salle et on doit se préparer à ingurgiter un très gros morceau qui va durer 4 heures. Une découpe sous la forme d'une mini-série permettra de rendre le tout plus digeste mais ce qui reste à savoir est la date à laquelle nous pourrons la découvrir.

Une sortie au premier trimestre ?

Toujours très actif sur le réseau social Vero, Zack Snyder vient de lâcher un énorme indice sur l'arrivée de son montage. En réaction à une photo d'un internaute, le réalisateur a vraisemblablement annoncé que la sortie était prévue en mars 2021 :

La promotion a déjà fait le boulot avec des trailers et des images en pagaille, il ne reste maintenant qu'à voir le résultat. Pendant un moment, une rumeur était apparue sur internet avec une possible date fixée à septembre 2021. On préférait cependant croire Sandra Dewey de chez WarnerMedia, qui avait déclaré lors d'une interview que la mise en ligne de la Snyder Cut était espérée "entre le début et le milieu de l'année 2021". Le mois de mars correspond absolument à cette période et il ne manque qu'une confirmation désormais. HBO Max n'étant pas un service disponible chez nous, on attend de connaître le mode de diffusion adopté en France. Peut-être que nous pourrons avoir le plaisir de visionner ce montage en salle car Zack Snyder a lâché chez Entertainment Weekly que des discussions avec Warner Bros. ont lieu pour que ce soit le cas.