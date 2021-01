K2000 : David Hasselhoff évoque le film en développement

Le légendaire duo Michael Knight - KITT reviendra-t-il sur nos écrans ? Après la série lancée puis rapidement annulée en 2008, la reprise de l'héritage est à l'arrêt. Mais un film est bien en développement chez Spyglass Media et Atomic Monster, la société de production de James Wan.

K2000, une des séries les plus cultes

K2000 est sans contestation possible une des séries américaines les plus cultes des années 80, avec des rediffusions en France dans les années 90 et 2000 qui ont ravi plusieurs générations. Parmi les autres Magnum, Mac Gyver, Rick Hunter et L'Agence tous risques, K2000 est iconique de cette période et rend très populaire l'acteur David Hasselhoff, le célèbre justicier au volant de KITT, sa Pontiac Firebird Trans Am noire modifiée et intelligente. Un succès qui le mettra sous le feu des projecteurs et participera à en faire la star avec Pamela Anderson de Alerte à Malibu, le show à succès planétaire de la télévision américaine du début des années 90.

David Hasselhoff ©NBCU

L'héritage de la série existe bel et bien, avec deux téléfilms, un en 1991 et un en 1994, et deux séries en 1997 et 2008, Nom de code : TKR et Le Retour de K 2000, avec comme point en commun de n'avoir pas rencontré de succès. Difficile sans doute de faire sans David Hasselhoff, Michael Knight dans la série, mais le projet d'un film est toujours d'actualité, voire plus que jamais, avec le développement du projet Knight Rider par la société de James Wan Atomic Monster, comme le rapportait Deadline durant l'été 2020.

Tout récemment, David Hasselhoff a accordé une interview à Heavy Consequence et s'est prononcé sur ce projet :

Ce que je peux dire c'est que j'y ai un attachement émotionnel et que je suis passionné. Le gars qui écrit le scénario est un big fan de K2000, il m'a envoyé une photo de lui dans la voiture. Le concept, je ne le connais pas vraiment. Ils veulent faire quelque chose qui obtiendra mon approbation. Si je suis dedans ou pas, ou même si je l'approuve, la réponse aujourd'hui est : je ne sais pas.

Comme il le développe ensuite, "The Hoff" ne tient pas tant à apparaître dans cette suite que d'être assuré que le film respectera ce qu'était la série originale. Une tendance rassurante avec le scénariste T.J. Fixman qui souhaite s'inscrire dans la pure continuité de la série.

J'ai eu les droits de K2000 pendant dix ans, mais je n'en ai rien fait. Maintenant d'autres ont les droits, parce que c'est le moment, parce qu'il y a une nostalgie, et parce que le gars qui s'en occupe comprend l'esprit de la série. Ce n'est pas à propos d'une voiture qui parle, c'est à propos de la relation de Michael et de KITT. C'est aussi de l'action façon "un homme seul peut faire une différence". S'ils font ça, ils auront mon soutien. S'ils ne le font pas, alors ils auront énervé "The Hoff" !

David Hasselhoff vend son modèle de KITT

La cote de David Hasselhoff n'est pas vraiment au beau fixe avec quelques apparitions récentes dans la franchise Sharknado et dans des piteuses sorties DVD comme par exemple Killing Hasselhoff avec Justin Bieber. Difficile aujourd'hui de concevoir rebooter le mythe K2000 avec l'acteur dans le premier rôle, il va donc falloir trouver un remplaçant digne de reprendre le volant. Et de son côté, si on ne voit pas David Hasselhoff dans ce projet, on y verra sans doute pas non plus son exemplaire de KITT. En effet l'acteur, qui détient un modèle fonctionnel de la voiture, l'a mis en vente aux enchères avec beaucoup d'autres effets personnels issus de ses différentes productions.

The Hoff Auction - liveauctioneers.com

Actuellement en vente en ligne, ce modèle personnel de David Hasselhoff sera livré par l'acteur himself à l'acquéreur, qui devra quand même débourser une jolie somme pour se la procurer. Pour tous ceux qui n'auront pas cette chance, on pourra se contenter du célèbre générique ci-dessous et de son inoubliable thème musical.