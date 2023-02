Kaamelott 2 : Alexandre Astier utilise une intelligence artificielle pour le film

Après des années de développement, Alexandre Astier est enfin parvenu à réaliser le film Kaamelott : Premier volet. Un premier opus qui fait suite à la série conclue en 2009 après six saisons. Le long-métrage est sorti dans les salles 21 juillet 2021 et voit le Roi Arthur de retour bien malgré lui sur l'île de Bretagne. Bien qu'il ne souhaite pas retourner sur le trône, dont Lancelot s'est emparé, Arthur, porté par ses anciens sympathisants, n'a d'autres choix que de mener la révolte pour ramener la paix dans le royaume.

Bien que le film soit sorti dans un contexte compliqué avec la pandémie de Covid, le distributeur SND a pu se satisfaire de le voir faire plus de 2,5 millions d'entrées en France. Un score a priori suffisant pour qu'Alexandre Astier puisse développer la suite. D'ailleurs, en mars 2022, il annonçait vouloir commencer le tournage de Kaamelott 2 au printemps 2023. Mais pour cela, tout dépend de l'avancée du scénario.

Alexandre Astier s'est exprimé à ce sujet lors d'une masterclass donnée au Festival International du film de Genève (via BFM). Durant cet événement, il a donné une information surprenante sur sa manière d'écrire Kaamelott 2. En effet, Alexandre Astier a pour cela créé une intelligence artificielle. Un logiciel sur son ordinateur qu'il a appelé "KV2 Robot dot command", "écrit en Python (un langage informatique, NDLR) et qui (lui) dit ce (qu'il) doit faire".

(Il me dit), 'ici il y a ça et il te manque ça, et il faut que tu fasses venir ça, et cet acteur-là qui est censé être dans telle situation, en fait il n'y est pas encore alors qu'il est censé y être ce jour-là, etc'.