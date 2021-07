Kaamelott 2 : quand sortira le deuxième volet ? Alexandre Astier répond

"Kaamelott : Premier volet" est enfin dans les salles depuis le 21 juillet. Alors que plus de 420 000 spectateurs ont déjà découvert le film, tout semble se dérouler pour le mieux pour que soit lancée la suite. Mais il faudra être un peu patient d'après Alexandre Astier.

Kaamelott : Premier volet commence fort

Comme on vous l'annonçait précédemment, l'aventure de Kaamelott : Premier volet démarre très bien dans les salles. Sorti le mercredi 21 juillet, et bénéficiant la veille de nombreuses avant-premières, le film tant attendu d'Alexandre Astier a déjà rameuté plus de 420 000 spectateurs ! Un chiffre impressionnant, mais il faut relativiser pour la suite.

En effet, désormais, les salles doivent se plier au pass sanitaire. Résultat, les personnes n'étant pas encore entièrement vaccinées (moins de 50% des Français ont reçu deux doses au moment où nous écrivons ces lignes) ne peuvent pas aller au cinéma à moins de présenter un test négatif de moins de 48 heures. On peut donc logiquement imaginer que les entrées vont en pâtir dans les prochains jours. Ce qui pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour la suite de Kaamelott au cinéma.

Kaamelott : Premier volet - ©SND

Rappelons que Kaamelott : Premier volet arrive plus de dix ans après la fin de la série. On y retrouve le roi Arthur qui s'est exilé. Retrouvé par la résistance qui s'oppose au tyran Lancelot, désormais sur le trône, Arthur va devoir prendre une décision importante pour l'avenir du royaume.

À quand la suite ?

Après ce premier film, Alexandre Astier espère poursuivre avec deux autres longs-métrages. L'auteur de Kaamelott souhaitant développer une trilogie. Mais pour l'instant, rien de concret n'a débuté pour la production de la suite, comme l'explique Astier dans une interview avec Le Point.

J’ai écrit les grandes lignes pour ces deux volets, mais c’est très précaire, même pas à l’état de traitement.

Autrement dit, on peut difficilement espérer voir la suite dès l'année prochaine. Le réalisateur ajoute néanmoins que si tout se passe pour le mieux avec le premier film, et qu'il n'est pas occupé sur un autre gros projet, les fans n'auront "pas à attendre aussi longtemps que le premier".

Reste alors la question du succès de Kaamelott : Premier volet, forcément primordial pour le développement des prochains films. Là aussi Alexandre Astier se veut plutôt rassurant.

D’un point de vue purement financier, il n’y a pas besoin d’un immense succès en salle pour que je reçoive le feu vert pour le deuxième volet.

Pour autant en cas d'échec, Alexandre Astier pourrait simplement décider de s'arrêter là.

Si jamais ce film ne marche pas, ça sera juste le signal que les gens ne veulent plus de Kaamelott et je ne vois pas pourquoi je me forcerais à les écrire autrement. Ça serait la fin, c’est tout.

De quoi inquiéter les fans de Kaamelott qui seraient forcément très déçus de devoir se contenter d'un seul film. Il faudra donc être très attentif aux chiffres durant ces prochains jours et ces prochaines semaines. Et il faudra évidemment relativiser sur une possible baisse de fréquentation en raison du pass sanitaire. Fort au démarrage, Kaamelott : Premier volet devra surtout tenir sur la durée...

Kaamelott : Premier volet est dans les salles depuis le 21 juillet. Retrouvez ici la bande-annonce, ainsi que notre critique.