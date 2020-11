Kaamelott le film : découvrez des images inédites en attendant la date de sortie

Plusieurs années après l'arrêt de la série, "Kaamelott" connaîtra une extension. Par la grande porte car on parle maintenant d'un long-métrage diffusé au cinéma. Alexandre Astier va pouvoir aller plus loin qu'auparavant. Des nouvelles images nous font découvrir un peu plus le film.

Kaamelott, du petit au grand écran Alexandre Astier n'a pas abandonné ni oublié Kaamelott. Sa très populaire série préserve toute sa force encore aujourd'hui, avec un ancrage profond dans la pop culture française. Il n'était donc pas trop tard pour relancer la machine avec un film. Le réalisateur va aussi reprendre son rôle de roi Arthur, dans sa quête du Saint Graal. Une quête inaboutie, en grande partie à cause de son entourage, qui se montre incapable de l'aider comme il se doit. Astier prend une histoire connue, pour l'adapter avec des touches d'humour. Six saisons ont vu le jour à la télévision, c'est désormais une trilogie qui prendra la relève au cinéma. Le premier chapitre était attendu pour cette fin d'année 2020 mais la COVID-19 ne crée pas un contexte favorable pour une telle sortie. Rendez-vous en 2021 à une date qui reste à confirmer. On se souvient qu'une première bande-annonce de Kaamelott avait commencé à faire grimper l'attente, même si elle se gardait bien d'indiquer le contenu de l'intrigue. Nous en sommes exactement au même stade aujourd'hui, Alexandre Astier veut jouer avec les fans et n'en dit pas trop, pour garder en réserve un maximum d'effet de surprise. Une stratégie pas idiote, compte tenu de la popularité de Kaamelott et les attentes provoquées par un passage au cinéma. Le casting présent dans les nouvelles images Si vous attendiez pléthore de nouvelles informations dans cet article, nous sommes au regret de vous dire que vous allez être très déçus ! Rien de neuf n'est sorti sur le film, si ce n'est une dizaine d'images. Une majeure partie du casting s'illustre dedans, que ce soit Alexandre Astier, Clovis Cornillac, Christian Clavier, Alain Chabat, Franck Pitiot, Jean-Christophe Hembert, Jehnny Beth, Loïc Varraut et même Neil Astier (le fils du metteur en scène). Vous allez reconnaître les personnages habituels de Kaamelott, en plus de faire la rencontre avec des nouveaux dont on ne connaît pas le rôle. Une bande-annonce aurait été plus appréciable plutôt que ces plans centrés sur les personnages. À voir quand sera arrêtée la nouvelle date de sortie. Le film étant prêt, tout pourrait aller très vite dans la promotion si une sortie en début d'année 2021 est possible. Découvrez les images en cliquant sur la galerie ci-dessous :