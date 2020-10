Kaamelott le film est une nouvelle fois reporté

Projet fantasmé par les fans depuis l'arrêt de la série, le film "Kaamelott" est devenu une réalité. Alexandre Astier va prolonger sur grand écran l'univers médiéval qu'il a inventé mais, hélas, la sortie n'interviendra pas cette année. Une perte de plus... Vivement que 2020 s'arrête !

Kaamelott : la suite se passera au cinéma

Dans une année aussi spéciale où les blockbusters américains déguerpissent le plancher pour filer en 2021 avec l'espoir que la crise sanitaire soit moins forte, le film Kaamelott était l'un des rares rayons de soleil attendu dans nos salles avant 2021. Plus de 10 ans après l'arrêt de la série éponyme, Alexandre Astier s'était enfin décidé à étendre l'univers au cinéma avec une trilogie. Un fantasme qui reste encore entouré d'un épais voile de mystère. Une bande-annonce pour le premier volet a été diffusée sans qu'elle ne nous avance sur le sujet. Le réalisateur et scénariste n'a pas donné d'indices sur ce qu'il veut raconter, pour jouer avec l'attente des fans.

Pour rappel, la série se compose de six saisons (présentées sous formes de "livres") et reprend la légende du roi Arthur. Ce personnage campé par Alexandre Astier souhaite mettre la main sur le Saint Graal. Mais les gens qui l'entourent sont très loin d'être à la hauteur d'un tel enjeu... Entre réinterprétation de l'Histoire et humour, Kaamelott est un objet télé absolument unique dans le paysage français.

Un report de plus...

Le film, comme tant d'autres, n'a pas échappé à un changement de date de sortie. Si 2020 s'était déroulée sans un virus qui parasite tout, nous aurions pu découvrir Kaamelott cet été. Face à la situation, son arrivée a été décalée au 25 novembre d'après. À l'époque, tout le monde (y compris le distributeur SND), pensait que les choses allaient se calmer. Sauf que nous sommes le 19 octobre et, à un tout petit plus d'un mois de la date fatidique, le gouvernement vient d'opter pour un couvre-feu dans certaines grandes villes, avec des répercussions sur le monde du spectacle.

Les salles, déjà en danger avant cette mesure, doivent adapter leurs horaires et les distributeurs sont réticents à l'idée de montrer leurs films au public. SND vient donc de décider de ne pas sortir le film le mois prochain, sans donner de nouvelle date. Il faudra probablement patienter jusqu'à l'année prochaine. Frustrant, quand on sait que le travail d'Astier est bouclé ! Le réalisateur s'est d'ailleurs fendu d'un commentaire sur Twitter pour marquer sa déception :