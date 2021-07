Kaamelott : Premier volet passe le million au box-office

Après une semaine d'exploitation "Kaamelott : Premier volet" a déjà atteint le cap symbolique du million d'entrées. Cependant, depuis la mise en place du pass sanitaire, les entrées sont en chute libre.

Le million pour Kaamelott

Kaamelott : Premier volet a fait une entrée fracassante au box-office. La suite de la série a démarré pied au plancher dans les salles pour sa première journée d'exploitation le mercredi 21 juillet. Et même avant ! En avant-première, le film a rameuté près de 300 000 spectateurs. Un chiffre impressionnant qui a permis de lancer le long-métrage d'Alexandre Astier dans les meilleures conditions. Les jours ont passé, et les entrées ont continué de s'accumuler pour attendre après une semaine 1 015 247. Hors avant-premières, Kaamelott atteint les 707 348 entrées pour sa première semaine d'exploitation. De quoi ravir SND, le distributeur du film, qui joue forcément gros avec cette production.

Une baisse inquiétante des entrées

Seulement voilà, derrière ce beau chiffre symbolique du million, une inquiétude demeure. Depuis la mise en place du pass sanitaire dans les salles de cinéma dès le jour de sortie de Kamelott : Premier volet, les entrées ont diminué de manière drastique. Ainsi, si Kaamelott s'en sort avec une bonne moyenne de 877 entrées par copie, le reste de la programmation est en danger. Après avoir atteint lui aussi plus d'un million d'entrées en une semaine, Fast & Furious 9 n'a attiré que 248 852 spectateurs en deuxième semaine. Soit une baisse de plus de 80% ! Même constat pour Black Widow qui pour sa troisième semaine recule de 70% avec un score de 129 821 entrées.

Dans une autre catégorie, Désigné coupable, Titane et Ainbo, princesse d'Amazonie sont tous aussi en forte baisse (voir ici le box-office français).

Kaamelott : Premier volet ©SND

Résultat, on peut s'inquiéter pour Kaamelott : Premier volet. Sans son nombre affolant en avant-première, le film n'en serait "qu'à" 700 000 entrées. Et de nouvelles sorties arrivent cette semaine Jungle Cruise, The Suicide Squad et Spirit : l'indomptable présents dans plus de 500 salles. Il faut espérer pour Alexandre Astier et les fans que la diminution des entrées ne soit pas la même que pour ses concurrents dans les prochaines semaines. Rappelons que le réalisateur souhaite faire une trilogie. Mais avant de se lancer dans un second volet, il faudra attirer encore plus de spectateurs...