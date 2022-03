Kaamelott Premier volet : que signifie la scène post-générique ?

"Kaamelott : Premier volet" s'est focalisé sur le retour d'Arthur. Mais la scène post-générique du film a ramené un autre personnage important de la série. Une séquence qui avait déjà été annoncée.

Pari réussi pour Kaamelott : Premier volet

Après des années d'attente, les fans de Kaamelott ont enfin pu découvrir la suite de la série au cinéma avec Kaamelott : Premier volet. On y retrouve Arthur, qui a quitté son royaume et ses fonctions. Mais tandis que Lancelot est désormais au pouvoir, le fils de Pendragon va être bien obligé de revenir. D'abord forcé, après avoir été fait prisonnier. Puis convaincu par ses anciennes connaissances qu'il va croiser tout au long du film : Perceval, Karadoc, la Dame du lac, le Duc d'Aquitaine, Guenièvre, etc.

Kaamelott - Premier volet ©SND

À la fin du long-métrage, Arthur parvient à vaincre ses démons et Lancelot. Armé d'Excalibur, il laisse tout de même la vie à son ancien bras droit avant que ne s'effondre son château. Kaamelott : Premier volet se termine alors sur deux plans symboliques. D'abord avec Lancelot qui fait face à un immense fantôme, celui de son défunt père, le roi Ban. Puis avec Arthur et Guenièvre réunis. Mais ce n'était pas tout. Car le film a offert aux fans une scène post-générique.

Méléagant est de retour !

Dans cette séquence, on voit apparaître un personnage bien connu des fans de Kaamelott. Il s'agit de Méléagant (Carlo Brandt). Un personnage sombre et fourbe qui est apparu à partir du livre IV. Il a notamment fait passer Lancelot du côté obscur, et est clairement à l'origine de la tentative de suicide d'Arthur. Considéré comme une sorte de dieu de la mort, ce maléfique antagoniste est donc bien de retour. Et ce, malgré son air très affaibli.

Méléagant (Carlo Brandt) - Kaamelott ©M6

On le voit en effet rampant et l'air mal en point. Une situation qui avait été annoncée par le passé par Méléagant lui-même. En effet, c'était cette fois dans le livre V. "L'homme en noir" apparaissait alors devant Lancelot, sur le point d'en finir avec la vie. Il lui adressait alors cette tirade :

Moi, quand j’ai plus rien à faire ici, je me retire… Plus une goutte d’eau. Plus un rayon de soleil. Je me dessèche, de la tête aux pieds, en un petit cadavre sous un tas de feuilles… Les saisons me survolent sans me soupçonner… Et puis, un jour, la corneille raconte qu’elle a entendu au loin quelqu’un qui recommence à pleurer. Guenièvre ! Guenièvre ! Alors là, j’ouvre un œil, je rampe, mangeant la neige, léchant l’eau croupie… Et mes ennemis tressaillent, car de me voir boire, ils comprennent que je suis de retour.

Cette dernière partie du monologue renvoie donc directement à la scène post-générique. Si vous n'aviez pas pensé à rester jusqu'au bout du film lors de sa sortie dans les salles, vous aurez tout le loisir de rattraper cette séquence maintenant que Kaamelott : Premier volet est disponible en DVD et Blu-ray. Ou grâce aux diffusions à la télévision.