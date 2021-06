Kaamelott - Premier volet : une nouvelle bande-annonce pour le film d'Alexandre Astier

À un mois de sa sortie dans les salles, "Kaamelott - Premier volet" se dévoile avec une seconde bande-annonce. Le film fera suite à la série culte créée par Alexandre Astier. Sortie prévue le 21 juillet.

Kaamelott - Premier volet se dévoile toujours plus

On vous dévoilait ce matin un premier extrait de Kaamelott - Premier volet, le film tant attendu dérivé de la série créée par Alexandre Astier. L'occasion de retrouver Alain Chabat dans son rôle du Duc d'Aquitaine. À ses côtés, Géraldine Nakache, qui interprète son épouse, la Duchesse d'Aquitaine. Tous les deux étaient déjà apparus dans la série. Mais cet extrait est l'occasion de montrer le retour du roi. Enfin, un retour qui ne semble pas particulièrement désiré par le principal intéressé...

Arthur (Alexandre Astier) - Kaamelott - Premier volet ©SND

Moins de vingt-quatre heures après cette vidéo dévoilée par M6, voilà donc que SND nous offre une nouvelle bande-annonce (en une d'article). Il faut rappeler que les premières images datent maintenant de plus d'un an. La première bande-annonce ayant été mise en ligne en janvier 2020 ! Seulement la pandémie de Covid-19 est passée par là et le film a enchaîné les reports. Étant donné les moyens donnés à Alexandre Astier pour mener à bien ce projet de longue date, le distributeur a tenu bon. Et c'est finalement le 21 juillet 2021 que les spectateurs pourront découvrir dans les salles Kaamelott - Premier volet. À un mois de cette sortie, on se ravit de pouvoir en découvrir un peu plus sur le film ainsi que le synopsis :

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne ?

Un très long projet

En peu de temps Kaamelott s'est imposée comme une série incontournable en France. Rapidement, ses répliques sont devenues cultes. Que ce soit les classiques "C'est pas faux" et "On en a gros", ou des plus abstraites comme "Elle est où la poulette ?" ou "Bah moi une fois j'ai pissé par la fenêtre !". Il faut dire qu'en proposant une nouvelle interprétation du Roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, Alexandre Astier est parvenu à proposer un univers riche, décalé et en évolution. La série débutant par des sketchs de trois minutes avant de se composer d'épisodes de 45 minutes sur les dernières saisons.

Avec un format toujours plus long, il était logique que la finalité serait un ou plusieurs films. Un projet d'Astier qui sembla pendant longtemps n'être qu'une arlésienne. Mais finalement, plus de dix ans après l'épisode final, le film Kaamelott va enfin sortir au cinéma.

Rendez-vous donc le 21 juillet 2021 pour découvrir Kaamelott - Premier volet au cinéma. En attendant, retrouvez ci-dessous les posters des personnage.