En pleine course professionnelle, Keanu Reeves évite de peu un accident

Keanu Reeves a fait ce week-end ses débuts en tant que pilote de course professionnel, et ces débuts ont été spectaculaires ! En effet, l'acteur a été victime d'une sortie de piste, heureusement sans gravité.

L'inarrêtable Keanu Reeves

On le savait passionné de motos et pilote très compétent, on le découvre aujourd'hui pilote professionnel de course automobile ! Keanu Reeves, star d'Hollywood et acteur à la popularité planétaire, a en effet fait ses débuts de pilote de course le samedi 5 octobre, sur le tracé du circuit de l'Indianapolis Motor Speedway. Il avait auparavant déjà pris part à course, et même remporté celle-ci, en 2009 à Long Beach, lors du Grand Prix

Samedi, dans une Toyoya GR86, Keanu Reeves s'est montré à la hauteur de l'événement, et a fini 25e sur les 35 concurrents que comptait la course. Une place honorable, d'autant plus qu'il a involontairement fait le show avec une sortie de route. Un incident heureusement plus spectaculaire que dommageable, puisqu'il a vite pu, sans dégâts, se remettre en piste.

Acteur et maintenant pilote

À l'image de Steve McQueen, Patrick Dempsey ou encore Michael Fassbender, Keanu Reeves est passionné de courses automobiles. Il est donc entré dans ce club fermé des acteurs se dégageant du temps pour participer sérieusement à des événements sportifs de niveau professionnel. Et à 60 ans, l'interprète de John Wick et de Neo dans la saga Matrix a montré qu'il n'était pas venu simplement faire de la figuration.

On notera que, pour lier l'utile à l'agréable, la Toyota GR86 de Keanu Reeves étaient aux couleurs de BRZRKR, une série de comic books qu'il a co-créée et qui devrait avoirson adaptation en deux saisons sur Netflix.