"Il va devoir attendre son tour" : pourquoi Kevin Costner a recalé Chris Hemsworth

La star du MCU Chris Hemsworth s'est donné du mal, mais rien n'y a fait. Voulant à tout prix jouer dans un futur film de l'acteur et réalisateur de "Danse avec les loups", il s'est en effet fait recaler par Kevin Costner lui-même.

Star vs. superstar

On a beau être une star internationale, un leading man à Hollywood et l'interprète de Thor, il y a encore du chemin à faire pour arriver à l'endroit où se trouve Kevin Costner. En effet, c'est ce qui est arrivé à Chris Hemsworth, qui s'est vu refuser un rôle par son prestigieux aîné, superstar des années 80 et 90, acteur à la popularité planétaire et réalisateur doublement oscarisé pour Danse avec les loups en 1991.

Chris Hemsworth a en effet récemment révélé à Entertainment Tonight qu'il s'est battu pour obtenir le rôle principal d'un projet développé par Kevin Costner, mais sans succès. Pourquoi Kevin Costner a refusé de lui confier ce rôle ? Pour une raison imparable, puisque Kevin Costner a suivi l'adage qui veut qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, et s'est donc donné à lui-même le rôle principal de son film.

"C'est moi qui le fais, petit"

Dans cette interview, Chris Hemsworth a ainsi expliqué :

Il y avait ce film, j'ai lu le scénario et j'ai adoré alors j'ai dit "je veux faire ça", et quelqu'un a répondu "Kevin Costner a ce rôle". J'adorerais jouer sous sa direction. Je me disais, "Put*** !". J'ai passé une heure récemment à essayer de le convaincre, et il m'a répondu : "C'est moi qui le fais, petit." Ça n'a pas marché. Je n'ai pas eu le rôle.

Quelques jours avant, Kevin Costner s'était lui-même exprimé au micro d'Entertainment Tonight sur son refus de céder le rôle à Chris Hemsworth.

C'est une histoire d'amour, mais tant que je serais assez jeune pour l'incarner, je l'incarnerai. Chris va devoir attendre son tour. Il est si séduisant, et si bon. Il va falloir qu'il se trouve sa propre histoire d'amour. Mais je suis flatté qu'il aime celle-ci. Quand arrivera le moment où je ne pourrais plus le faire, je lui ferai savoir. C'est évidemment un de nos meilleurs "leading men" en ce moment.

Un film "abstrait" sur un homme et une femme

Décrit par Chris Hemsworth comme quelque chose "d'abstrait" et une "petite" histoire sur un homme et une femme, ce n'est donc pas concernant la série de films Horizon - dont le premier opus sera présenté au Festival de Cannes 2024 - que Chris Hemsworth s'est fait recaler. Mais comme le précise l'acteur principal de Tyler Rake, c'est un film avec des chevaux, ce qui l'a aussi attiré à poursuivre ce rôle.

Ma femme a lu le scénario et elle adore les chevaux. On en a 10 ou 11 à la maison, alors elle insistait : "Il faut que tu le fasses."

Ce ne sera pas pour cette fois, mais en tout cas la discussion est ouverte pour voir un jour Chris Hemsworth devant la caméra de Kevin Costner.