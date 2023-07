Kill Bill 3 : Quentin Tarantino clôt définitivement le débat

Quentin Tarantino affirme depuis longtemps qu'il ne compte arrêter sa carrière de réalisateur à son dixième film. Alors que ce dernier long-métrage sera "The Movie Critic", l’espoir de voir un "Kill Bill 3" disparaît avec lui. Quentin Tarantino vient d'ailleurs d’aborder le sujet d’un éventuel troisième volet...

Kill Bill : un film coupé en deux

Si Quentin Tarantino a promis qu’il ne réaliserait que 10 films, ce n’est pas tout à fait vrai. En effet, dans les faits, le cinéaste a déjà mis en scène ses 10 longs-métrages. Mais il triche un peu.

Quentin Tarantino, après avoir travaillé dans un vidéo club, réalise un premier essai en 1987. Intitulé My Best Friend’s Birthday, son auteur ne le considère pas comme son premier long-métrage, et il ne figure donc pas dans le compte de ses œuvres. Son premier film officiel est donc Reservoir Dogs en 1992. Depuis, le metteur en scène a officiellement mis en scène 9 longs-métrages, dont le dernier en date, Once Upon a Time… in Hollywood est sorti en 2019. Mais si l'on se penche sur la carrière de QT, il a réalisé plus que 9 films.

Once Upon a Time... in Hollywood ©Sony Pictures Entertainment

Déjà, il a participé à d’autres productions en tant que réalisateur comme sur Sin City (2005) de Robert Rodriguez ou encore le film choral Groom Service (1995) dans lesquels il réalisait un segment. Autre anomalie, il considère que Kill Bill : Volume 1 (2003) et Kill Bill : Volume 2 (2004) sont un seul et même film. Donc, officieusement, le nombre de films auxquels Quentin Tarantino a participé en tant que réalisateur s’élève à 13.

Et dans tout cela, quid de Kill Bill : Volume 3 ?

Kill Bill 3 est-il possible ?

Lors d’une interview avec De Morgen, Quentin Tarantino a fermé la possibilité de voir, un jour, Kill Bill : Volume 3. En effet, The Movie Critic sera son dixième et dernier film, et il ne souhaite pas réaliser un long-métrage supplémentaire, même pour les besoins de la saga Kill Bill :

Mon dernier film parle d'un critique de cinéma, un critique masculin. Et il se déroule dans les années 70.

Pourtant, si on considère que Kill Bill : Volume 1 et Kill Bill : Volume 2 sont un film unique, on peut donc logiquement avancer qu’un éventuel Kill Bill : Volume 3 ne serait pas considéré comme un nouveau long-métrage, mais comme un nouveau segment du premier volume. Quentin Tarantino pourrait une nouvelle fois tricher de cette façon sans que ce soit choquant (puisqu’il l’a déjà fait) et concrétiser Kill Bill : Volume 3 sans trahir sa parole. Malheureusement, le cinéaste est catégorique, Kill Bill : Volume 3 n’est pas au programme.

Kill Bill : Volume 1 ©Miramax

Dommage, parce que les deux opus consacrés Beatrix Kiddo (Uma Thurman) sont des films majeurs dans la filmographie de son auteur. Des œuvres extrêmement appréciées par ses fans, mais aussi par le grand public. Ce diptyque avait rencontré des critiques ultra positives et avait rapporté plus de 335 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 60 millions). Et même si on est très excité à l’idée de découvrir The Movie Critic, on aurait tout de même adoré revoir Uma Thurman dans sa célèbre combinaison jaune !