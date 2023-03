Quentin Tarantino : le dernier film du réalisateur se dévoile

Les premiers éléments du dixième et dernier long-métrage de Quentin Tarantino viennent d'être dévoilés. Le film s'intitulera "The Movie Critic" et sera centré sur une journaliste cinéma dans le Los Angeles des années 1970.

L'ultime long-métrage de Quentin Tarantino

Le dixième long-métrage de Quentin Tarantino sera son dernier. Après avoir touché à tous les genres, du film noir au western, en passant par la comédie et l'horreur, le réalisateur veut arrêter sa carrière au bon moment et ne pas faire le projet de trop, ce qu'il reproche à des cinéastes qu'il admire comme John Ford et Howard Hawks.

De passage dans le podcast 2 Bears, 1 cave en novembre 2022, Quentin Tarantino déclarait :

J'ai pu travailler au plus haut niveau auquel un réalisateur peut le faire. Je veux partir à ce très haut niveau, partir au moment où la sortie d'un film de Quentin Tarantino est un grand événement. (...) Pas être celui dont on dit : "Je me souviens quand j'étais à fond sur lui. Je me souviens quand j'étais passionné, je me souviens quand j'avais ses affiches sur mon mur. Il est marrant et tout, mais c'est un vieux monsieur, ce n'est plus pareil, il n'est plus dans le coup".

À l'époque, le réalisateur affirmait n'en être qu'au développement de cet ultime projet, qui s'annonce comme un départ par la grande porte. Des adieux au cinéma qui semblent être en cohérence avec son travail sur Once Upon a Time... in Hollywood, qu'il s'agisse du film ou du roman, mais aussi avec son ouvrage Cinema Speculation, à travers lequel il revient sur certaines oeuvres majeures des années 1970 avec sa passion et son franc-parler devenus légendaires.

Once Upon a Time... in Hollywood ©Sony Pictures Entertainment

The Movie Critic, un film inspiré de Pauline Kael ?

Quentin Tarantino a toujours revendiqué son admiration pour la journaliste Pauline Kael, critique ayant notamment travaillé pour le New Yorker, célèbre pour son aversion pour le travail de Stanley Kubrick ou encore pour avoir vanté le talent exceptionnel du jeune Martin Scorsese. Née en 1919 et décédée en 2001, Pauline Kael a été "une école de cinéma" pour le metteur en scène de Jackie Brown et Inglourious Basterds, qui pourrait s'inspirer de son parcours pour son dernier film intitulé The Movie Critic, selon les informations de The Hollywood Reporter et Deadline.

Comme à son habitude, le cinéaste récompensé par deux Oscars du Meilleur scénario original (pour Pulp Fiction et Django Unchained) se charge d'écrire le script centré sur une journaliste et critique cinéma dans le Los Angeles des années 1970. Une description qui fait penser à Pauline Kael, qui a défendu le travail de nombreux réalisateurs ayant marqué cette époque, de Brian de Palma à Sam Peckinpah, en passant par Walter Hill. En 2022, Quentin Tarantino a participé au documentaire Qui a peur de Pauline Kael ? de Rob Garver.