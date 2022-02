Kill Bill 3 : Uma Thurman donne des mauvaises nouvelles du projet

D'après Uma Thurman, Quentin Tarantino ne devrait pas se lancer dans un "Kill Bill 3". La comédienne affirme qu'il y a eu des discussions il y a plusieurs années, mais rien de concret à l'horizon.

Kill Bill 3 : un projet longtemps attendu

En regardant la filmographie de Quentin Tarantino, on ne peut pas dire qu'il y ait grand chose à jeter. Au contraire, le cinéaste nous a offert un bon nombre de grands films, parmi lesquels il y a évidemment Kill Bill et Kill Bill 2. On y suit une Mariée (Uma Thurman) trahie et laissée pour morte par son gang. A son réveil d'un long coma, l'ex-tueuse décide de se venger de son ancienne équipe et plus particulièrement de leur chef Bill (David Carradine).

Kill Bill 2 ©TFM Distribution

Depuis plusieurs années maintenant un "Kill Bill 3" est évoqué. Même si la fin du second opus offre une conclusion satisfaisante, il y a des possibilités. L'été dernier, Quentin Tarantino dévoilait même une idée qu'il avait en tête. A savoir réunir Uma Thurman et sa propre fille Maya Hawke. On retrouverait alors la Mariée, vingt ans après, obligée de fuir avec sa fille B.B. Une déclaration plutôt encourageante. Sauf que, de son côté, Uma Thurman vient de nous refroidir avec une déclaration faite au SiriusXM’s The Jess Cagle Show (via Deadline).

La comédienne explique qu'il y avait, par le passé, de réelles possibilités que cela se fasse. Mais que désormais cela ne semblait pas près de se concrétiser et qu'il n'y a rien à l'horizon.

Je déteste décevoir les gens. Tout le monde aimerait que cela se fasse, mais je ne pense pas que cela se fera dans l'immédiat.

Quelle suite pour Tarantino ?

On ne sait pas encore quel sera le prochain film de Quentin Tarantino. Le cinéaste l'a dit et répété, il s'arrêtera après dix longs-métrages. Et étant donné qu'il considère Kill Bill et Kill Bill 2 comme une seule œuvre, il ne lui reste plus qu'un projet pour tenir sa promesse. En suivant cette même logique, il pourrait très bien faire Kill Bill 3 et un dixième film. Mais avec cette déclaration d'Uma Thurman, on commence à avoir du mal à y croire. Et vous, pensez-vous qu'on reverra la comédienne dans la peau de Beatrix Kiddo ?