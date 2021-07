Kill Bill 3 : Quentin Tarantino rêve de réunir Uma Thurman et sa fille

"Kill Bill 3" reste un rêve pour les cinéphiles et Quentin Tarantino n'a pas l'air de vouloir fermer la porte. Le réalisateur admet même qu'il adorerait faire tourner Uma Thurman avec sa fille, Maya Hawke, qui commence à se faire un petit nom à Hollywood.

Kill Bill : du grand cinéma

Pensé comme un seul bloc à la base, le dytique Kill Bill est l'un des sommets de la filmographie de Quentin Tarantino. Le réalisateur-cinéphile condense un tas d'influences pour une histoire de vengeance magistralement menée. Le pitch, s'il faut le rappeler, s'attarde sur la Mariée/Beatrix Kiddo (Uma Thurman), une ex-tueuse à gages trahie par les siens le jour de son mariage. Laissée pour morte, alors qu'elle portait un enfant dans son ventre, elle se réveille des années plus tard à l'hôpital. Dès lors, elle n'est motivée que par l'envie de se venger. Son objectif suprême est de faire payer Bill (David Carradine), l'homme qu'elle aimait, qu'elle pensait mort et qui n'est pas innocent dans la tentative d'assassinat.

À la toute fin du volume 2, Beatrix retrouvait Bill et découvrait, par la même occasion, que sa fille était vivante. Une révélation étonnante, qui permettait au personnage de prendre un nouveau départ une fois son objectif rempli. Depuis cette seconde partie, on avoue fantasmer sur un autre film. Il existe un angle assez évident pour un éventuel prolongement. Souvenez-vous, dans la première partie de Kill Bill 1, Beatrix tuait Vernita Green (Vivica A. Fox) sous les yeux de la fille de cette dernière, Nikki. Elle pourrait à son tour vouloir se venger et s'en prendre au personnage incarné par Uma Thurman.

Kill Bill : volume 1 ©TFM Distribution

Quentin Tarantino a une idée séduisante pour le troisième volet

Tout cela reste du domaine de l'hypothèse, même si Quentin Tarantino se plaît à évoquer Kill Bill 3 de temps en temps. Il avouait en 2019 avoir eu une discussion à ce sujet avec Uma Thurman. Il en a remis une couche très récemment durant son passage dans le podcast The Joe Regan Experience. Attention, parce que l'idée qu'il propose risque d'en hyper plus d'un !

Je pense à retrouver les personnages vingt ans après, en imaginant le destin de La Mariée et de sa fille, B.B., qui ont eu la paix pendant 20 ans, et cette paix est interrompue. La Mariée et B.B. sont en fuite... Et rien que l'idée de réunir Uma Thurman et sa fille est une chose follement excitante.

Heather (Maya Hawke) - Fear Street : 1994 ©Netflix

On ne peut que rejoindre son avis. Réunir les deux actrices serait extrêmement fort, d'autant plus que Maya Hawke commence à percer dans l'industrie depuis quelques temps. Elle a éclaté dans la série Stranger Things et a d'ailleurs déjà tourné chez Tarantino dans Once Upon a Time... in Hollywood. S'il ne s'étend pas plus sur sa séduisante idée, on imagine forcément qu'il est question du retour de Nikki. Cette nouvelle déclaration ne fait qu'entretenir une chimère, car il semble très peu probable que le réalisateur tourne ce troisième épisode. Pour la simple et bonne raison qu'il insiste avec le fait que son prochain long-métrage sera son dernier.