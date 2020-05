Kill Bill 3 : Vivica A. Fox (Vernita Green) croit au film

Vivica A. Fox, qui a assuré avec Uma Thurman une inoubliable et brutale séquence de combat dans "Kill Bill : Vol. 1", s'est dite impatiente que son personnage soit vengé dans une potentielle suite aux deux premiers films. Tout en admettant que Tarantino change beaucoup d'avis, elle a bon espoir.

Le célèbre diptyque Kill Bill de Quentin Tarantino va-t-il connaître une suite ? La question est revenue régulièrement ces 16 dernières années, à différents degrés d'intensité selon la période et les individus concernés. Si Quentin Tarantino et Uma Thurman n'ont pas nié l'existence de discussions à ce sujet (dont la dernière remonte à seulement quelques mois), il ne semble pas pour autant que ce projet soit vraiment prioritaire. Dans les idées d'un Kill Bill 3, le plan d'une revanche de la fille de Vernita Green, Nikki, a la faveur des fans et des bookmakers, permettant une continuité entre autres sur la thématique de la vengeance et sur le casting principal féminin, et surtout parce que l'idée a été énoncée par le réalisateur lui-même. L'actrice qui incarnait Vernita Green aka Copperhead, Vivica A. Fox, a ainsi tout récemment évoqué pour The Hollywood Reporter cette potentielle suite.

Kill Beatrix ?

L'actrice tient à son personnage, si bien que l'idée d'obtenir vengeance par procuration la ravit tout particulièrement.

Oh mon dieu, j'ai trop hâte. Je pense qu'ils attendent que la fille de Vernita grandisse. Aux dernières nouvelles, Quentin et Uma en ont parlé, et j'adorerais qu'ils trouvent un moyen de le faire. Quentin est imbattable pour jouer avec les flashbacks et trouver comment ramener tous ses personnages à l'écran. J'ai vraiment espoir que Vernita Green soit vengée.

Étant donné que la quasi-totalité des personnages connaît une fin tragique au cours des deux films, difficile de voir quelle période passée explorer si le scénario suit la vengeance de Nikki Green, longtemps donc après les événements des deux premiers films. L'idée reste ainsi vague, et Vivica A. Fox en veut notamment pour cause la versatilité de Quentin Tarantino :

Il y a aussi le fait que Quentin Tarantino est réputé pour avoir une relation inconstante avec Hollywood. Il est toujours en train de dire : "J'arrête, je reviens, j'arrête." (rires)

Si Vivica A. Fox n'est pas en mesure d'en savoir plus, ses propos ne pouvaient pas mieux tomber, particulièrement en ce moment où les "bad chicks" ont la cote. Wonder Woman, Harley Quinn, Furiosa et Black Widow, pour ne citer qu'elles, sont des personnages très populaires ainsi que des héroïnes badass. Et sur ce point, qui peut disputer à l'iconique Beatrix Kiddo de Kill Bill le rôle de modèle ? Si un Kill Bill 3 doit se faire, maintenant serait le parfait timing.