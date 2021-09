Killer Game : Netflix dévoile son nouveau film d'horreur produit par James Wan

Netflix a dévoilé les premières images de "Killer Game", son nouveau film d'horreur qui reprend les thèmes phares des récents slashers comiques comme "Happy Birthdead" ou "Freaky". Le film produit par James Wan arrive le 5 octobre sur la plateforme.

Killer Game : c'est quoi ce nouveau film Netflix ?

Attendu sur la plateforme de streaming le 6 octobre prochain, Killer Game est mis en scène par Patrick Brice (Creep) et écrit par Henry Gayden (Shazam!). Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'il est produit par une pointure du cinéma de genre : James Wan (Conjuring).

Le pitch :

Makani Young a quitté Hawaï pour aller s'installer avec sa grand-mère dans une petite ville tranquille du Nebraska. Mais alors que le jour de la remise des diplômes approche pour la lycéenne, ses camarades de classe sont harcelés par un tueur bien décidé à révéler à la ville entière leurs secrets les plus terribles. Le meurtrier terrorise ses victimes en portant des masques de leurs propres visages, plus vrais que nature. Makani, qui cache elle aussi un lourd secret, et ses amis doivent découvrir l'identité du tueur avant d'en devenir eux-mêmes victimes.

Killer Game © Netflix

Killer Game est l'adaptation du roman éponyme de Stephanie Perkins paru en 2019 et classé dans les best-sellers du New York Times.

Des premières images dévoilées

Netflix a dévoilé ce jour la première bande-annonce du film (disponible en tête d'article). Sans surprise, le film semble surfer sur la mouvance du slasher comique comme les récents Happy Birthdead ou Freaky. En effet, on y retrouve les ingrédients phares : des lycéens pas franchement futés, un tueur sanguinaire, et évidemment une dose d'humour.

Même si l'originalité ne semble pas être de mise pour ce nouveau film made in Netflix, le gimmick du tueur portant le masque à l'effigie des victimes est prometteur.