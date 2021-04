Killers of the Flower Moon : on en sait plus sur le grand western de Martin Scorsese

À 78 ans, Martin Scorsese ne semble pas vouloir lâcher sa caméra. Après un retour fracassant sur le devant de la scène avec "The Irishman", le réalisateur italo-américain est actuellement en plein tournage de "Killers of the Flower Moon", son prochain grand opus. Et selon son scénariste Eric Roth, ce film va rentrer dans l'Histoire !

Killers of the Flower Moon : un "dernier grand western" réalisé par Scorsese

Il y a un an, Martin Scorsese nous l'annonçait : Killers of the Flower Moon est conçu comme un western. Pour réaliser cette ambitieuse adaptation du roman éponyme de David Grann, le metteur en scène italo-américain s'est une nouvelle fois attaché les services d'une plateforme. En effet, c'est Apple TV qui produit le film, deux ans après avoir travaillé avec Netflix pour les besoins de The Irishman. Le budget du film est d'ailleurs considérable : 200 millions de dollars !

Surtout, Martin Scorsese décide de réunir ses deux acteurs fétiches : Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. Les deux vétérans seront parfaitement secondés par un acteur qui grimpe année après année : Jesse Plemons, qui a déjà collaboré avec le réalisateur sur The Irishman.

Le film prend place dans les années 1920. On y suit une enquête tortueuse du FBI pour trouver les auteurs du massacre d'une tribu indienne, en Oklahoma. Cette série de meurtres pourrait être liée à la découverte de pétrole sur leurs terres.

Quelques changements attendus

Pour scénariser Killers of the Flower Moon, la production a fait appel à Eric Roth. Ce dernier est un vieux loup dans le domaine puisqu'il a travaillé sur des films importants tels que L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, Munich, L'Etrange Histoire de Benjamin Button et prochainement Dune. Nommé à plusieurs reprises aux Oscars, il a d'ailleurs remporté une statuette pour son scénario de Forrest Gump. La production de Killers of the Flower Moon a donc fait appel à un chevronné du scénario hollywoodien !



Dans un entretien avec le magazine Collider, le scénariste a livré des informations supplémentaires sur le film. Actuellement en tournage dans l'Oklahoma, le western a connu un processus d'adaptation très difficile :



J’en suis à ma cinquième ou sixième année de travail sur ce projet. Et il y a eu quelques changements intéressants sur le rôle de Leonardo.



En effet, on a récemment appris que le rôle de Leonardo DiCaprio avait été changé, passant de premier rôle du film à second rôle. Et c'est Jesse Plemons en enquêteur du FBI qui hérite ainsi du rôle principal.

Le Loup de Wall Street ©Paramount Pictures

Une modification qui a initialement effrayé les producteurs (Leonardo DiCaprio en star du film est plus attractif), mais Scorsese et Roth les ont rapidement rassurés :



Je ne dirais pas que Plemons est la tête d'affiche. Je dirais que c'est le héros désigné. En terme de présence dans le film, ils sont égaux. Ils n’ont juste pas le même rôle. Celui de Leo est très complexe et intéressant. C'est un rôle intelligent à jouer pour un acteur intelligent.

Killers of the Flower Moon : du jamais vu, selon Eric Roth

Totalement enthousiaste de sa collaboration avec Martin Scorsese, Eric Roth est confiant sur le succès du film. En effet, selon lui, Killers of the Flower Moon va casser la baraque :

On a essayé de trouver la meilleure façon de dépeindre les choses parce que l'histoire a beaucoup d'impact. Je pense que nous avons obtenu exactement le bon matériau de départ et Martin a pris les bonnes décisions. Par rapport à tout notre travail, je pense que celui-ci pourrait être l'un des plus grands films qu'il soit. Je le pense vraiment. Il en contient tous les ingrédients.(...) Je sais que Martin essaie de faire un film qui est probablement le dernier western qui sera fait de la sorte. Il l'accompagne d’un grand discours social, sur la violence et l’environnement. Je pense que cela ne ressemblera à rien de ce que nous avons vu auparavant. Pour moi, ce film s'inscrira dans l'éternité.

On a hâte de vérifier si Eric Roth dit vrai! Il faudra malgré tout se montrer patient, car Killers of the Flower Moon ne sortira pas avant 2022 dans les salles et sur Apple TV.