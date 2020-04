Killers of the Flower Moon : un challenge peut vous faire participer au tournage

Vous vous demandez ce que ça peut faire de se retrouver sur un plateau de cinéma commandé par Martin Scorsese ? Rassurez-vous, on se pose tous cette question. Une opportunité d'obtenir une réponse s'offre à nous avec le #AllInChallenge qui peut nous amener sur le tournage de "Killers of the Flower Moon."

La période que nous traversons provoque quelques belles actions de solidarité. Dans le domaine du cinéma ou de la télévision, on a vu des plateformes ou des chaînes proposer du contenu gratuitement afin de rendre le confinement plus agréable. Certaines stars, aussi, se mobilisent pour essayer d'agir à leur échelle. C'est aujourd'hui Leonardo DiCaprio et Robert De Niro qui se signalent. Les deux acteurs vont jouer ensemble dans le prochain film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Pas étonnant qu'un tel réalisateur arrive à rassembler des acteurs de ce calibre devant sa caméra. Vous pourrez peut-être partager un peu de temps avec eux si vous relever le nouveau challenge caritatif : #AllInChallenge.

Ce mouvement est porté par plusieurs célébrités de différents domaines. Leonardo DiCaprio vient justement de poster une vidéo sur son compte Instagram où on peut le voir avec son futur partenaire de jeu. Le but de cette action est de récolter des dons pour des associations qui viennent en aide aux personnes dans le besoin en ces temps de pandémie. On le sait, l'économie et notre pouvoir d'achat prennent du plomb dans l'aile. Pour nous motiver, les stars qui y participent proposent évidemment une contrepartie pour une personne qui sera tirée au sort parmi les donneurs. Dans le cas de DiCaprio et De Niro, c'est rien de moins qu'une journée sur le tournage de Killers of the Flower Moon que l'on peut gagner après un tirage au sort. Avouez que l'expérience peut être absolument inoubliable pour l'heureux élu. Alors, rien ne vous empêche de vous aussi tenter votre chance !

Mais avant de trop s'emballer pour le cadeau offert par les deux compères, il faut que Martin Scorsese arrive à trouver le budget qu'il considère comme acceptable pour mettre en images sa vision. Killers of the Flower Moon racontera l'histoire vraie de multiples meurtres dans la communauté amérindienne alors qu'elle est installée sur un sol recouvrant une source de pétrole. Pour ce qu'il décrit comme le premier western de sa carrière, Scorsese veut dans les 200 millions de dollars de budget. Une somme qui a fait peur à la Paramount. Désormais, c'est vers Netflix et Apple que se tourne le metteur en scène pour trouver un support solide pour porter Killers of the Flower Moon.