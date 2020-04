Killers of the Flower Moon : Scorsese discute avec Netflix et Apple

Martin Scorsese a goûté aux moyens financiers conséquents avec "The Irishman", produit et distribué par Netflix. Sur son prochain projet, "Killers of the Flower Moon", il veut encore une grosse enveloppe. C'est pourquoi il aurait entamé des discussions avec Netflix et Apple.

On a pu se demander comment un aussi gros réalisateur comme Martin Scorsese en est venu à collaborer avec Netflix pour donner naissance à l'un de ses films. The Irishman était un projet ambitieux, une grande fresque criminelle au casting de luxe qui demandait des ressources pécuniaires conséquentes. Aucune studio ne semblait vouloir lui donner ce qu'il souhaitait. Netflix, dans sa chasse aux auteurs pouvant permettre de prétendre à gagner des prix, a vu d'un très bon oeil cette opportunité. Même si elle a coûté très chère. On estime la somme déboursée aux alentours des 200 millions de dollars, un prix complètement délirant qui s'explique par l'utilisation massive du rajeunissement numérique. De son propre aveu, il a rejoint Netflix "par désespoir" mais, maintenant qu'il sait à quoi s'en tenir, l'expérience pourrait être renouvelée sur Killers of the Flower Moon.

En début d'année, un rapport sérieux annonçait que la Paramount n'était plus trop partante pour produire le film, à cause des desiderata de Martin Scorsese. Afin de donner vie à l'ambitieuse adaptation du roman éponyme signé David Grann, il souhaiterait encore avoir un budget de plus de 200 millions de dollars. Une demande que le studio ne voit pas d'un bon oeil, même avec des stars comme Leonardo DiCaprio et Robert De Niro confirmées au casting. L'américain veut une somme digne d'un blockbuster pour un projet qui n'en a pas l'envergure commerciale. On veut bien comprendre les craintes de la Paramount, à qui l'on demande de mettre un sacré paquet sur la table sans l'assurance qu'il soit rentabilisé.

Killers of the Flower Moon sur petit écran plutôt qu'au cinéma ?

Pour essayer de débloquer l'affaire, Martin Scorsese et son équipe auraient entamé des discussions avec Netflix et Apple pour savoir si l'un des deux serait partant pour produire et/ou distribuer. C'est ce que le Wall Street Journal dévoile aujourd'hui, N'importe quelle plateforme de SVOD aimerait compter dans son catalogue un film exclusif de Scorsese, sauf que le prix pourrait aussi être un frein. L'enjeu n'est pas le même pour les deux possibles prétendants. Chez Netflix, on connaît désormais les conditions de travail souhaitées par le metteur en scène mais on peut craindre aussi de ne pas retomber sur ses pattes et d'accrocher aucun prix aux Oscars ou dans les festivals. Pour Apple, le prix peut faire peur mais ce serait l'occasion de frapper pour la première très fort sur un marché en plein boom. La troisième solution est que la Paramount arrive à trouver un terrain d'entente avec l'un des deux pour les accompagner sur ce projet sous certaines conditions.

Présenté comme un western, Killers of the Flower Moon se déroule au début des années 1920 et raconte comment une tribu amérindienne a été touchée par des meurtres alors que du pétrole se trouvait sous leurs terres. Une histoire vraie, passionnante au demeurant, mais qui ne justifie probablement pas d'elle-même un tel budget.