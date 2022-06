Kingdom of Heaven : quelle star se cache sous le masque de Baudouin IV ?

En 2005, quelques années après son excellent « Gladiator », le réalisateur Ridley Scott décide de retourner dans l'univers des péplums avec « Kingdom of Heaven ». Mais au fait, savez-vous qui se cache sous le masque de Baudouin IV ?

Kingdom of Heaven : le retour de Ridley Scott dans l'univers des péplums

Ridley Scott a toujours aimé les péplums et les films de capes et d'épées. Ce n'est pas pour rien qu'en 1977, le réalisateur débute sa carrière de cinéaste avec Les Duellistes, son tout premier long-métrage. Puis, en 2000, il met en scène l'un de ses plus grands films : Gladiator. Une claque monumentale qui dépeint le talent de Ridley Scott pour mettre en scène des péplums. Un genre vers lequel il retournera à plusieurs reprises avec notamment Kingdom of Heaven (2005), Robin des Bois(2010) et Exodus (2014).

Kingdom of Heaven ©20th Century Fox

En 2005, Ridley Scott met donc en scène Kingdom of Heaven. Emmené, notamment, par Orlando Bloom, Liam Neeson, Jeremy Irons et Eva Green, le long-métrage raconte les aventures extraordinaires d'un homme ordinaire plongé dans la folie des croisades. Sans être un échec critique, l'œuvre a pourtant fait un score assez timide au box-office avec seulement 218 millions de dollars de recettes pour un budget de 130 millions.

Qui se cache sous le masque de Baudouin IV ?

Ainsi, Kingdom of Heaven raconte le parcours de Balian, incarné par Orlando Bloom, qui se retrouve à servir le mystérieux roi Baudouin IV de Jérusalem. Ce dernier a vraiment existé. Né en 1161, couronné en 1174, et décédé en 1185, il était surnommé le roi Lépreux, car il était atteint de la maladie de la lèpre et dissimulait ainsi son visage sous un masque en argent.

Ridley Scott a décidé de reprendre cette histoire et de présenter un roi dont le spectateur ne verra jamais le visage. Mais ce qui est cocasse, c'est que le metteur en scène a choisi une star internationale pour camper Baudouin IV, et ce, sans que le public ne le sache.

Baudouin IV (Edward Norton) ©20th Century Fox

En effet, peu de gens sont au courant au moment de la sortie du film, mais c'est Edward Norton qui se cache sous le masque de Baudouin IV. Pour garder la surprise intacte, Edward Norton a insisté auprès de Ridley Scott et de la 20th Century Fox, pour que son nom soit tenu secret. À tel point qu'il a persisté pour que son nom ne soit pas crédité au générique.

Ainsi, au moment de la sortie de Kingdom of Heaven, personne ne savait que c'était Edward Norton qui incarnait Baudouin IV. Son identité fut dévoilée quelques mois plus tard lorsque le film est sorti en vidéo en version longue.