Kingsman : deux très bonnes nouvelles pour les fans de la saga

Alors que le deuxième film est sorti il y a maintenant six ans, nous n’avons toujours pas pu découvrir "Kingsman 3". Mais son réalisateur vient enfin de donner des nouvelles du projet. Attention car cet article contient des spoilers sur le préquel "The King’s Man : Première Mission" !

Kingsman 3 se fait attendre

En 2015, Matthew Vaughn dévoile son cinquième long-métrage, Kingsman : Services secrets. Adaptée du comic book The Secret Service de Dave Gibbons et Mark Millar, le film est centré sur une agence de renseignements britannique d’exception. Lorsque l’un de ses collègues meurt, un agent recrute Eggsy, un jeune Londonien. Ce dernier va alors devoir mettre à jour le plan machiavélique d’un génie de la technologie, et l’empêcher d’arriver à son but.

Vaughn a fait forte impression avec Kingsman. Le long-métrage a été un succès à sa sortie. Ce qui a engendré le lancement d’une suite, Le Cercle d’or, sortie deux ans plus tard. Un préquel, intitulé The King’s Man : Première Mission, est aussi arrivé dans les salles en 2021. Toutefois, alors que la suite du Cercle d’or devait être tournée en 2022, nous n’avions plus de nouvelles du projet. Mais cela vient de changer.

Un tournage prévu pour l’année prochaine !

Lors de la Comic Con de New York, Vaughn a enfin donné des nouvelles de l’avancée de Kingsman 3. Le réalisateur britannique a révélé que le projet n’était pas mort. Interrogé par ComicBook.com, il a expliqué qu’il travaillait dessus à l’heure actuelle. Et que son but était de tourner le film au cours de l’année 2024.

Pour rappel, toujours lors de la Comic Con de New York, Vaughn a aussi confirmé la mise en chantier d’un reboot de Kick-Ass. Celui-ci semble être sa priorité. Son tournage est prévu l’année prochaine. Le cinéaste devrait donc enchaîner les prises de vues du nouveau Kick-Ass puis de Kingsman 3.

La suite de Première Mission également en préparation

Vaughn a aussi donné des nouvelles de la suite de Première Mission. Pour rappel, la scène post-générique du premier film introduisait Hitler. Et, dans une interview pour Collider, le cinéaste a expliqué que le dictateur serait au centre de la suite : « Le prochain sera sur l’ascension et la chute d’Hitler, comment il est arrivé au pouvoir et comment, en gros, il a été soutenu par l’aristocratie anglaise. »

Vaughn a ajouté que cette suite avait déjà été écrite. En revanche, il ne sait pas si ce projet prendra la forme d’un film ou d’une série. Il ne sait pas non plus quand cette nouvelle histoire sera tournée. Il est donc difficile de savoir quand elle sortira. En revanche, si Kingsman 3 est bel et bien tourné l’année prochaine après Kick-Ass, on peut penser qu’il sortira en 2025.