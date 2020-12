Kingsman : le réalisateur Matthew Vaughn prévoit 7 films de plus pour la saga !

Vous aimez "Kingsman" et vous souhaitez découvrir plus de films de la saga ? Alors accrochez-vous car Matthew Vaughn a un plan diabolique pour les années à venir !

Kingsman : cette autre histoire d'espions anglais

La romance explosive entre Matthew Vaughn et le comics créé par Dave Gibbons et Mark Millar commence en 2015 avec Kingsman : services secrets. On y suit les aventures de Gary "Eggsy" Unwin (Taron Egerton), un jeune anglais qui est recruté par une agence d'espionnage du nom de Kingsman. Cette unité d'élite secrète forme des agents qui sont envoyés en mission à travers le globe pour résoudre des conflits. Athlètes surentraînés et véritables machines à tuer, ces as de l'infiltration agissent sous les radars des gouvernements. Le prochain vil ennemi à arrêter se nomme Valentine (Samuel L. Jackson). Méchant 2.0, il offre gratuitement à ceux qui le souhaitent une carte sim et un accès gratuit à son réseau de téléphonie. Cette générosité apparente n'est que le premier pas vers un plan diabolique que les Kingsman devront déjouer.

Kingsman ©20th Century Fox

Ce premier épisode a posé les bases d'une mythologie qui s'est étendue avec sa suite Kingsman : Le Cercle d'or, dans laquelle on retrouvait Egerton, Colin Firth et Mark Strong. Les agents britanniques s'y associaient aux Statesman, leurs homologues américains incarnés par Jeff Bridges et Channing Tatum.

Il aurait été facile derrière de lancer un troisième épisode, mais Matthew Vaughn a privilégié l'option "prequel" avec The King’s Man : Première Mission. On y découvrira les origines de l'agence pendant la première guerre mondiale. Là encore, le casting est monstrueux. Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Djimon Hounsou, Aaron Taylor-Johnson, Daniel Brühl, Rhys Ifans... Difficile de prendre la distribution à défaut et l'excitation est bien réelle à l'idée de voir tout ce beau monde s'écharper dans les tranchées. Le film sortira en France le 10 février 2021.

Vous êtes fans de la saga Kingsman ? Alors préparez-vous à être servis, encore et encore !

Suite dreams

On sait depuis l'année dernière que le réalisateur développe une série télé (dont on n'a aucune nouvelle) et un troisième film mettant en scène le personnage de Taron Egerton. Mais Matthew Vaughn n'est vraiment pas prêt à lâcher cet univers d'espions pas comme les autres. Sa société de production, Marv, qu'il a fondée en 2004, a en effet de nombreux projets en relation pour les années à venir.

Interrogé lors du Winston Baker U.K. Finance Summit, le nouveau PDG de la société, Zygi Kamasa, a révélé les futurs plans de Marv. Il a tout d'abord confié qu'il y avait sept films Kingsman actuellement en développement, en plus de la série télé qui semble donc toujours d'actualité. Le responsable de la société a également donné des informations sur les autres projets, annonçant que deux ou trois franchises étaient en préparation hors de l'univers Kingsman. Il n'a cependant pas donné plus d'informations concernant la nature de ces longs-métrages. La firme a donc du pain sur la planche après avoir déjà annoncé la semaine dernière le développement imminent de Day 1's, une série télé sur le football avec Thierry Henry.

Kingsman ©20th Century Fox

Alors la saga Kingsman peut-elle s'étendre aussi loin que ces 7 films qui semblent se profiler ? La franchise James Bond a depuis longtemps prouvé qu'une telle chose était possible en proposant, depuis 1962, 26 films (dont un non-officiel) mettant en scène l'espion britannique. Un film = une aventure. Une promesse qui tient donc depuis presque 60 ans et dont le public ne semble pas se lasser. Après tout, Taron Egerton n'a que 31 ans et pourrait encore tenir le rôle pendant de nombreuses années. De plus, comme le scénario le faisait avec le deuxième épisode et les Statesman américains, il est aussi très simple de créer des branches par pays, pour exporter le concept. Avec une idée aussi universelle, les possibilités sont absolument infinies.