Ce film apocalyptique, violent et réaliste a traumatisé Kirsten Dunst

Présente au casting de "Civil War", Kirsten Dunst évoque la violence du film et son aspect réaliste qui l'ont marquée profondément. L'actrice aurait même souffert d'un syndrome de stress post-traumatique après le tournage.

Civil War : le retour de Kirsten Dunst et d'Alex Garland

Plus de deux ans après avoir été excellente dans The Power of the Dog (2021), qui lui a value une nomination à l'Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle en 2022, Kirsten Dunst va faire son retour sur les écrans avec Civil War. Le nouveau long-métrage d'Alex Garland est un des films les plus attendus de cette année. Le réalisateur et scénariste, révélé derrière la caméra avec Ex machina (2014), avait marqué les esprits avec Men (2022), un trip horrifique et féministe. Et sa nouvelle œuvre devrait là encore faire parler.

Prévu pour le 24 avril en France, le long-métrage se déroule dans un futur proche, au moment où une guerre civile éclate aux États-Unis. Alors que le combat s'intensifie dans le pays, une équipe de journalistes parcours le pays pour continuer de témoigner des événements. Mais entre le gouvernement dictatorial et les milices extrémistes qui n'hésitent pas à faire appel à la force, le danger est partout.

Par ce récit, Alex Garland va continuer de nous terrifier en présentant une situation plausible et réaliste (du moins on le suppose d'après les bandes-annonces). Rappelons que le 6 janvier 2021 des centaines de personnes avaient pris d'assaut le Capitole de Washington D.C en soutien à Donald Trump qui avait contesté les résultats de l'élection présidentielle de 2020. Nul doute que cet événement a dû inspirer Alex Garland pour Civil War (bien qu'il aurait écrit le scénario avant).

Deux semaines de stress post-traumatique

Outre son sujet qui s'annonce passionnant et inquiétant, Civil War intrigue par ce qu'en a dit Kirsten Dunst dernièrement. Présente dans le film aux côtés de Wagner Moura, Cailee Spaeny, Jesse Plemons ou encore Nick Offerman, la comédienne a pu discuter du long-métrage avec Marie Claire. On apprend dans cet article que Civil War est "un film explosif et graphique, rempli de batailles hyperréalistes". Kirsten Dunst a alors dû tourner des scènes violentes, entre les combats et les poursuites en voitures, ce qui l'a profondément marquée. Se disant "secouée au plus profond (d'elle-même)", l'actrice explique qu'il y avait une combinaison étrange entre le tournage de séquences explosives et la réalité.

Je me souviens les avoir entendus répéter une explosion. Nous étions dans une caravane pour les coiffures et le maquillage, qui était très éloignée du plateau, et toute la caravane a tremblé. (...) Il y a tellement de coups de feu, et puis vous regardez les nouvelles et vous voyez qu'il y a encore une fusillade dans une école.

Civil War ©Metropolitan Filmexport

C'est également se ce que note Marie Claire qui a pu voir le film et estime que "l'aspect le plus troublant de Civil War est peut-être qu'il ne semble pas aussi éloigné de la réalité qu'il le devrait". Cette expérience sur Civil War aurait donc vraiment été particulière pour Kirsten Dunst, qui raconte avoir même "souffert d'un syndrome de stress post-traumatique pendant les deux semaines qui ont suivi le tournage".

Je me souviens être rentrée chez moi, d'avoir déjeuné et de m'être sentie vraiment vide.

Un trauma qui viendrait de l'implication de l'actrice dans son rôle, comme le précise Alex Garland. D'après lui, Kirsten Dunst se serait "laissée vivre à l'intérieur du film et aurait ressenti la réalité de ces moments". Pour autant, la comédienne ne regrette pas d'avoir participé à Civil War. Bien au contraire. Absente des écrans pendant deux ans, Kirsten Dunst n'aurait reçu que des rôles de mère triste après The Power of the Dog. Avec le film d'Alex Garland, elle a eu le sentiment de pouvoir faire quelque chose de vraiment nouveau et a accepté sans hésiter.

Civil War sera à découvrir le 17 avril prochain, et ça promet !