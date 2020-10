Kitbag : Joaquin Phoenix va incarner un grand homme d'État français chez Ridley Scott

Il a été Commode, le Joker, Johnny Cash et même Jésus. Joaquin Phoenix va maintenant entrer dans le costume de Napoléon Bonaparte pour le film "Kitbag". Encore une nouvelle réalisation de Ridley Scott, qui se plaît en ce moment à accumuler les projets.

Kitbag : un biopic sur Napoléon

Ridley Scott aime toucher aux figures historiques et plus généralement se confronter à l'Histoire, celle qu'on partage tous et qui peut lui permettre de livrer de grands spectacles. Gladiator est peut-être LE film du genre qui est le plus réussi dans sa filmographie, mais on n'oublie pas Kingdom of Heaven, Robin des bois, Exodus et il va sortir très prochainement The Last Duel. Un film qui a été tourné en France et qui reprend l'affrontement entre Jean de Carrouges et Jacques le gris, des amis qui deviennent ennemis quand le premier accuse le second d'avoir violé sa femme durant son absence.

Ils vont se livrer à un duel à mort pour prouver que leur version des faits respective est la bonne. Toujours dans notre beau pays, Ridley Scott s'intéresse avec Kitbag à l'histoire du grand Napoléon. Derrière ce titre concis se cache une référence au jargon militaire, à un petit sac dans lequel les soldats pouvaient ranger leurs effets personnels. Il a donné lieu à un proverbe qui clame que tous les soldats ont un état-major dans leur sac.

Il y a d'immenses choses à raconter sur une telle figure historique qui, on le rappelle, a été le premier empereur de France. Véritable meneur de la nation et ambitieux, il a pris part à de fulgurantes victoires sur le champ de bataille. Sa réputation a pris du plomb dans l'aile avec le temps mais sa position par rapport au reste de l'Europe et la terrible défaite à Waterloo le font chuter pour de bon. Il meurt lors de son exil sur l'île de Sainte-Hélène.

Le film de Ridley Scott devrait être une grande fresque qui va narrer son ascension, sa vision de la France et ses prédispositions pour la stratégie militaire. On ne sait pas précisément de quand à quand va s'étendre le scénario et s'il ira jusqu'à la mort de Napoléon. D'après Deadline, le réalisateur veut aborder la relation amoureuse avec Josephine, ainsi que sa participation aux batailles que l'on connaît. Ridley Scott devrait encore se régaler avec des scènes d'ampleur qui vont convoquer des centaines de figurants. Il travaille de nouveau avec le scénariste David Scarpa, après leur collaboration sur Tout l'argent du monde.

Joaquin Phoenix décroche le rôle principal

Un acteur de talent était obligatoire pour porter un tel personnage. Le metteur en scène rappelle Joaquin Phoenix qu'il a déjà dirigé dans Gladiator. L'acteur américain récompensé aux Oscars, Golden Globes et à Cannes est un talent à l'état pur. Il devrait apporter toute la consistance nécessaire pour redonner vie à Napoléon. Ridley Scott a toujours su s'entourer de grand acteurs, pour ses films majeurs et même pour les plus mineurs. Kitbag ne sera cependant pas tourné de suite. Il doit d'abord s'occuper de Gucci, le film sur la mort de cette figure de la mode qui aura une éblouissante distribution (Lady Gaga, Adam Driver, Robert De Niro, Al Pacino, Jared Leto, Jack Huston). Alors que l'industrie a l'air de tourner au ralenti à cause du coronavirus, Ridley Scott n'est pas freiné et travaille même plus que d'habitude.