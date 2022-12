Knock at the Cabin : une nouvelle bande-annonce tendue pour le Shyamalan

"Knock at the Cabin", le prochain film de M. Night Shyamalan, se dévoile davantage avec une nouvelle bande-annonce qui en montre beaucoup tout en laissant planer un vrai mystère sur la finalité de ce thriller.

Nouveau huis clos pour M. Night Shyamalan

Pour notre plus grand plaisir, M. Night Shyamalan continue de nous retourner le cerveau film après film. Depuis un retour à des "petites productions" avec The Visit en 2015, le réalisateur a renoué avec le succès et enchaîne depuis les tournages. Il nous a offert ainsi Split en 2017, rapidement accompagné par Glass en 2019. Et si Old nous a ravi en 2021 (voir notre avis), on attend encore beaucoup de Knock at the Cabin qui arrivera en début d'année 2023.

Knock at the Cabin ©Universal Pictures France

Avec ce prochain film, le cinéaste va une fois de plus nous plonger dans un huis clos. C'était le cas avec The Visit et Split, mais déjà le concept était abordé de manière originale avec Glass, puisque les protagonistes étaient enfermés sur une plage et luttaient contre le temps qui passe. Avec Knock at the Cabin, il y aura encore un principe de course contre la montre puisque les membres d'une famille devront faire un choix terrible et se décider le plus vite possible...

Une nouvelle bande-annonce pour Knock at the Cabin

Comme on peut le voir dans la nouvelle bande-annonce (en une d'article), un couple d'hommes se rend dans une cabane au milieu des bois avec leur jeune fille. Mais quatre inconnus font irruption et les séquestrent. La demande de ces derniers est pour le moins étonnante puisqu'ils affirment que pour empêcher l'apocalypse, la petite famille doit choisir l'un d'entre eux et le sacrifier.

Les protagonistes vont d'abord tenter de fuir avant de commencer, vraisemblablement, à douter de leurs propres convictions. Est-ce vrai ? La fin du monde est-elle vraiment sur le point de se produire ? Avec Knock at the Cabin, M. Night Shyamalan va placer ses personnages dans une situation impossible et nul doute que le spectateur se questionnera jusqu'au dernier moment sur la véracité de cette histoire. On sait que le réalisateur aime proposer des œuvres qui vont à fond dans le fantastique. Mais on sait aussi qu'il est un maître dans l'art du twist.

Knock at the Cabin reste donc encore bien mystérieux. Au casting, Jonathan Groff, Ben Aldridge et Kristen Cui seront les victimes de Dave Bautista, Nikki Amuka-Bird, Rupert Grint et Abby Quinn. Le film sera à découvrir dans les salles le 1er février 2023, soit deux jours avant la sortie américaine.