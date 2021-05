Kraven le chasseur : Aaron Taylor-Johnson jouera le rôle de l'ennemi de Spider-Man

Lentement mais sûrement, Sony continue à avancer ses pions en offrant des films solos aux célèbres ennemis de Spiderman. Ainsi, après « Venom » et « Morbius », c'est au tour de « Kraven le chasseur » de faire son entrée. Et le film détient enfin son acteur puisque c’est Aaron Taylor-Johnson qui jouera le super-vilain.

Qui es-tu, Kraven ?

En attendant que Spider-Man soit libéré de son contrat avec Marvel Studios pour rejoindre son studio-mère, Sony continue à poursuivre son univers étendu autour du super-héros. Venom a ainsi vu le jour en 2018, suivi de Venom : Let There Be Carnage qui sortira cette année. Quant à Morbius, il sera diffusé dans les salles obscures à partir de l’année prochaine. Il est donc temps pour Sony d’accélérer la production de ses autres films de super-vilains. Et on peut dire que Kraven le chasseur a avancé d’un grand pas ce projet avec le recrutement d’Aaron Taylor-Johnson.

Pour rappel, Kraven (de son vrai nom Serguei Kravinov) est un chasseur russe qui a vu ses forces décuplées après avoir bu une mystérieuse potion délivrée par un sorcier africain. Avec sa tenue constituée de peaux d’animaux, il est l’un des ennemis les plus récurrents et féroces de Spiderman. Il va notamment faire partie des Sinister Six, cette fameuse équipe constituée de nombreux antagonistes de l’Homme-Araignée, et qui n’a pour seul objectif que d’éliminer ce dernier.

Aaron Taylor-Johnson remet un costume

Aaron Taylor-Johnson commence maintenant à avoir l’habitude d’interpréter des personnages de comics. En effet, après Kick-Ass, Kick-Ass 2 et Avengers : l’ère d’Ultron, l’acteur britannique va de nouveau jouer dans une adaptation ciné de BD. Ce sera surtout la seconde fois consécutive qu’il incarnera un personnage issu de l’univers Marvel, après Quicksilver.

Avengers : l'ère d'Ultron ©Marvel Studios

Toutefois, ce ne sera pas pour le même studio, même si Sony et Marvel Studios semblent avoir teasé que les aventures de leurs univers étendus respectifs pourraient être liées. La preuve étant le personnage du Vautour, vu dans Spiderman : Homecoming, et qui sera présent dans Morbius.

Qu’en sera-t-il par conséquent, pour Kraven le chasseur ? Aaron Taylor-Johnson pourra-t-il interpréter à la fois le super-vilain et Quicksilver (bien que ce dernier soit mort, on n’est jamais à l’abri d’un flashback ou d’un come-back dans le MCU) ? Pour le comédien, c’est en tout cas un nouveau rôle de personnage costumé d’Europe de l’Est qui l’attend. Néanmoins, on aurait aussi aimé voir Keanu Reeves interpréter le personnage.

Avant Kraven le chasseur (qui sortira le 11 janvier 2023), Aaron Taylor-Johnson collaborera de nouveau avec Matthew Vaughn pour le préquel The King's man : Première Mission. Il sera également à l’affiche du prochain film de David Leitch intitulé Bullet Train.