Spider-Man : Keanu Reeves sur le point de rejoindre l'univers de l'Homme-Araignée ?

Keanu Reeves dans le MCU, c'est une chose que les fans sont prêts à voir. L'acteur pourrait se rapprocher de Marvel en tournant dans un film lié à Spider-Man. L'offre est sur la table et en cas d'accord, il pourrait devenir un méchant bien connu dans les comics.

Keanu Reeves : l'univers Marvel est prêt à l'accueillir

Keanu Reeves a connu une période dans le creux de la vague pendant plusieurs années, avant de devenir John Wick en 2014. Il a pu ensuite donner à sa carrière une nouvelle impulsion, redevenant une star plébiscitée par le public. Un statut qui pourrait intéresser un Marvel Cinematic Universe toujours à la recherche de beaux noms à mettre sur ses affiches. Kevin Feige, boss des studios Marvel, n'a pas caché que des nombreuses discussions avec l'acteur ont déjà eu lieu. Mais rien ne s'est encore fait car le rôle idéal ne s'est toujours pas présenté. Mais c'est finalement peut-être d'une autre manière qu'il va apporter sa pierre à l'édifice Marvel.

The Illuminerdi explique que Sony vient d'offrir le rôle principal de Kraven, "le chasseur", à Keanu Reeves. Un projet qui n'est pas inclus dans le MCU mais plutôt dans le Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Si la star de John Wick accepte de participer, il prendra part à quelque chose qui n'est pas directement dans l'univers supervisé par Kevin Feige. Nous n'en sommes pas loin, certes. Car le Spider-Man de Tom Holland sera de la partie et qu'un pont sera construit entre les deux entités avec l'aide du multivers. Le média affirme que l'offre a été faite mais qu'aucune réponse n'a été donnée à l'heure actuelle. Un temps de réflexion est visiblement pris pour définir si ce choix de carrière est une bonne chose.

John Wick (Keanu Reeves) - John Wick : Parabellum ©Metropolitan FilmExport

Kraven : un adversaire de Spider-Man

L'identité du metteur en scène doit jouer car c'est l'excellent J.C. Chandor qui a été engagé. On lui doit Triple frontière sur Netflix ou encore All is lost et A Most Violent Year. Le film dédié à Kraven est dans les tuyaux depuis un moment mais sa période de stagnation a cessé quand un réalisateur est enfin monté à bord. Sony aimerait que le résultat soit à mi-chemin entre Man on Fire et Logan. Soit un long-métrage qui ne va pas avoir peur de faire pleuvoir les coups et qui sera possiblement interdit au très jeune public.

Si Keanu Reeves acceptait ce rôle, Kraven aurait un argument commercial massif pour parler au public. Le studio veut que ses projets autour de l'Homme-Araignée soient portés par des stars. Tom Hardy a déjà été introduit en Venom et Jared Leto sera prochainement dans nos salles en Morbius.

Kraven, le chasseur ©Marvel Comics

Kraven est un personnage qui s'inscrit dans la lignée des deux que l'on vient de citer, un antagoniste à Spider-Man. "Le Chasseur", comme on l'appelle, est à l'origine un homme nommée Serguei Kranivov. Dans sa quête de la toute puissance, il rencontre un sorcier qui va lui offrir un élixir capable de décupler ses capacités. Il devient alors un combattant redoutable. On le reconnaît à son style vestimentaire très particulier puisqu'il s'habille avec des peaux d'animaux qu'il a lui-même tués de ses propres mains.

L'apparition programmée de Kraven arrive comme une nouvelle confirmation que Sony veut aboutir à la réunion des Sinistres Six, une troupe de méchants qui veulent vaincre Spider-Man. Leur utilisation est fantasmée depuis un moment par les fans. Cet univers étendu se présente comme l'occasion idéale de les envoyer au front. Keanu Reeves s'embarquerait donc pour plusieurs apparitions. Un paramètre qui doit peser dans la balance.