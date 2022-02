Kraven le chasseur : Russell Crowe rejoint le casting du film Marvel/Sony

Alors qu'il sera dans quelques mois à l'affiche de "Thor : Love and Thunder" dans le rôle de Zeus, le comédien Russell Crowe vient de rejoindre le casting d'un autre film Marvel, cette fois produit par Sony : "Kraven le chasseur".

Kraven le chasseur : futur film Marvel/Sony

Face au succès de la trilogie Spider-Man portée par Tom Holland et des deux films Venom, Sony ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La firme souhaite en effet développer son propre univers Marvel connecté, basé sur les comics Spider-Man. Le studio détient effectivement les droits d'exploitation de tous les personnages issus de la licence Spider-Man, dont les super-vilains. C'est dans cette logique par exemple que le 30 mars 2022, Morbius débarquera dans les salles obscures. Mais ce n'est pas le seul projet Marvel à venir chez Sony. La firme prévoit en effet de produire un film centré sur Madame Web avec Dakota Johnson ou encore un film Kraven le chasseur avec Aaron Taylor-Johnson.

Russell Crowe rejoint le casting

Attendu le 18 janvier 2023, Kraven le chasseur sera mis en scène par J.C Chandor, le petit génie derrière les films Margin Call, All Is Lost, A Most Violent Year et plus récemment Triple Frontière. J.C Chandor se lance dans l'univers Marvel avec ce spin-off qui se concentrera donc sur le célèbre méchant Kraven le chasseur. Un personnage bien connu des lecteurs de comics. Créé en 1964 par Stan Lee et Steve Ditko, son but premier est de tuer l'homme araignée qu'il considère comme la proie ultime. Au cinéma, il sera donc incarné par le comédien Aaron Taylor-Johnson. Ce dernier, qui a déjà campé Vif Argent dans Avengers : L'ère d'Ultron reste chez Marvel mais change d'univers. Il passe ainsi du Marvel Cinematic Universe (MCU) à l'univers Marvel de Sony.

Kraven le chasseur ©Marvel Comics

Et ce n'est d'ailleurs pas le seul à faire ce saut d'une licence à l'autre puisque Russell Crowe vient d'être officialisé au casting de Kraven le chasseur. Comme Aaron Taylor-Johnson, la star de Gladiator va passer d'un univers Marvel à l'autre puisqu'elle est attendue le 13 juillet 2022 dans la peau de Zeus dans Thor : Love and Thunder.

Pour le moment, le rôle de Russell Crowe dans Kraven le chasseur est encore tenu secret. Mais il se murmure qu'il pourrait y jouer l'un des membres de la famille de Kraven, peut-être son père. En tout cas, après Man of Steel et Thor : Love and Thunder, Russell Crowe commence à prendre goût aux films de super-héros.