Kraven The Hunter : découvrez les huit premières minutes sanglantes

Repoussé plusieurs fois, "Kraven le chasseur" est enfin proche d’arriver dans les salles obscures. Avant cela, Sony nous propose d'ores-et-déjà de découvrir le début du long-métrage.

Après une longue attente, Kraven arrivera bientôt

Pour la première fois, Kraven le chasseur, personnage iconique de l’univers Marvel, sera au centre d’un long-métrage. Le film, qui sortira cette année, nous montrera l’origin story de l’un des plus célèbres ennemis de Spider-Man dans les comics. On pourra ainsi voir comment Serguei Kravinoff, un chasseur élevé par son père tyrannique, se transforme un jour lorsqu’il obtient des capacités surhumaines qui lui procurent notamment des sens et une force décuplés.

Kraven The Hunter s’est fait longuement attendre. Le long-métrage était à l’origine prévu pour le 18 janvier 2023. Depuis, il a été repoussé plusieurs fois, notamment en raison de la grève de grande ampleur survenue à Hollywood l’année dernière. Mais sa sortie approche désormais à grands pas. Et Sony a même décidé de nous proposer un avant-goût du film.

Sony partage le début du film…

Afin de faire grimper encore plus l’impatience autour de la sortie du Kraven The Hunter, Sony a décidé de rendre accessible dès maintenant le début du film. Le studio a ainsi partagé les huit premières minutes du long-métrage sur sa chaîne YouTube.

On vous laisse donc découvrir l’extrait partagé ci-dessus. Vous pouvez ainsi voir les premières minutes du long-métrage avec Aaron Taylor-Johnson, choisi pour interpréter le personnage principal. Celui-ci ne perd pas son temps pour se mettre en action dans le film réalisé par J.C. Chandor.

… avant sa sortie dans quelques jours

Si vous souhaitez découvrir la suite de l’histoire de Kraven, vous n’aurez pas à attendre très longtemps. Le long-métrage, qui compte aussi Russell Crowe parmi son casting dans le rôle du père de Serguei, sortira au cinéma en France le 13 décembre.

Pour rappel, Kraven The Hunter promet d’être particulièrement sanglant. Car il s’agit du premier film Sony de l’univers Marvel à être R-rated, c’est-à-dire interdit aux moins de 17 ans et moins non-accompagnés d’un adulte aux États-Unis. Ce choix devrait plaire aux fans qui attendent une adaptation fidèle à l’esprit des histoires dans lequel ce personnage apparaît dans les comics. La bande-annonce dévoilée en août dernier nous donne d’ailleurs un aperçu de la violence du film.