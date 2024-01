"J'ai détesté faire ce film" : Kristen Stewart balance sur ce film très critiqué

Kristen Stewart n'est pas du genre à mâcher ses mots. Dans une récente interview donnée à Variety, elle a ouvertement critiqué un de ses films, sorti en 2019, et qui avait été lourdement critiqué.

Kristen Stewart critique ouvertement Charlie's Angels

Après la série culte diffusée dans les années 1970, Charlie et ses Drôles de Dames devient une saga cinématographique en 2000 avec un premier long-métrage porté par Cameron Diaz, Lucy Liu et Drew Barrymore, qui devient culte pour toute une génération. Une suite sortira trois ans plus tard, mais sans connaître le même succès.

En 2019, Elizabeth Banks décide de rebooter la saga avec le film Charlie's Angels porté par Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinska.

Elizabeth Banks n'est pas seulement la réalisatrice, mais elle joue également un rôle clé dans le film. Elle interprète Bosley, un personnage traditionnellement masculin, redéfinissant ainsi les normes de genre dans l'univers de la saga.

L'intrigue du film se concentre sur la nouvelle équipe d'Anges alors qu'elles entreprennent une mission périlleuse pour empêcher une technologie dangereuse de tomber entre de mauvaises mains. Le film mélange action, humour et des éléments d'espionnage.

Au box-office, le film a été un échec cuisant, avec seulement 73 millions de dollars de recettes, pour 48 millions de budget. Il avait également reçu des critiques catastrophiques, de la part des professionnels et du public.

Quatre ans après la sortie, Kristen Stewart a ouvertement déclaré qu'elle avait "détesté faire ce film".

"Je ne sais pas quoi vous dire d'autre"

C'est lors d'une interview donnée au magazine Variety, dans laquelle elle devait se remémorer des répliques de quelques-uns de ses films, que Kristen Stewart n'a pas pris de pincettes pour évoquer Charlie's Angels. Ainsi, elle devait se remémorer d'une de ses premières répliques que l'on peut entendre dans l'introduction du film. Une scène d'action qui était censée donner le ton du film.

C'était une bonne idée au départ (...) J'ai détesté faire ce film. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. On ne pouvait pas toucher à Cameron, Lucy et Drew. J'adore ce film. Vous voyez, je L'ADORE

a déclaré Kristen Stewart en déclarant au passage son amour pour le film original sorti en 2000. Une prise de parole honnête de la part de la comédienne qui prépare actuellement son premier long-métrage derrière la caméra. Dans les prochains mois, on pourra la découvrir dans plusieurs projets, notamment Love Lies Bleeding de Rose Glass présenté au prochain festival de Sundance, dans lequel elle joue le rôle d'une femme qui tombe amoureuse d'une bodybuildeuse. On pourra également la retrouver dans Love Me, un film de science-fiction, dans lequel elle donne la réplique à Steven Yeun.