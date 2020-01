Kung Fu : David Leitch aux commandes du remake de la série

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

« Kung Fu », la série télé culte des années 70, va faire l’objet d’une adaptation sur grand écran. Avec David Leitch aux manettes, on peut s’attendre à un film très rythmé et animé. Le cinéaste est habitué à gérer de grands films d’action au cinéma, il était donc le candidat idéal pour cette reprise.

C’est un des très grands noms de la télévision américaine des années 70. Bruce Lee s’était alors associé à Ed Spielman pour créer la série Kung Fu. L’histoire tourne autour de Kwai Chang Caine, un prête Shaolin sino-américain qui vient se réfugier aux États-Unis juste après avoir assassiné un des membres de la famille impériale chinoise. Il part alors à la recherche de son demi-frère, l’occasion pour lui d’explorer le Far West et de se livrer à des combats d’arts martiaux spectaculaires.

Ce grand classique de la culture populaire américaine va donc faire l’objet d’une adaptation en film. Universal produira ce long métrage dont la réalisation a été confiée à David Leitch. Le cinéaste, qui était par le passé cascadeur, peut s’enorgueillir de très beaux succès récents, il a notamment signé le premier John Wick, Deadpool 2 et plus récemment Hobbs and Shaw. Il était donc tout trouvé pour gérer le retour de la franchise d’action sur grand écran.

David Leitch a un agenda très chargé

Comme le précise Deadline, aucun scénariste n’a pour l’heure été recruté, et ce sera donc la tâche la plus urgente pour l’équipe de production. Aucune information sur le casting, ni sur le calendrier de tournage n’ont été révélées mais il faudra en tout cas jouer très serré. Le réalisateur est en effet déjà embarqué sur le remake d’Enter The Dragon, un autre film d’arts martiaux qu’avait signé Bruce Lee et qui sera produit par Warner Bros. Il lui faudra donc jongler entre ces deux projets d’envergure.

Pour rappel, un téléfilm de Kung Fu avait déjà été tourné dans les années 90 et il mettait en scène Brandon Lee, le fils de Bruce Lee. Il faudra en tout cas suivre avec attention le développement de ce long-métrage qui semble sur de très bons rails avec une histoire qui tient la route et un cinéaste de talent aux manettes.