La Abuela : après REC et Verónica, Paco Plaza revient avec un nouveau fim d'horreur

Co-réalisateur des deux premiers REC et de l'apprécié "Verónica", Paco Plaza reste dans le cinéma d'horreur avec son nouveau film, "La Abuela". Une histoire de grand-mère inquiétante qui pourrait nous procurer quelques frissons. Découvrez les premières images du long-métrage.

Un synopsis et des images pour La Abuela

Paco Plaza ne prend pas de gros risques pour la suite imminente de sa carrière, en restant dans l'horreur qu'il affectionne particulièrement. La Abuela (ou Grandmother, en version américaine) va suivre Susana (Almudena Amor), une jeune femme séduisante qui mène une vie de mannequin à Paris. Mais sa carrière doit être mise entre parenthèses quand elle est forcée de rentrer chez elle, à Madrid, pour veiller sur sa grand-mère Pilar (Vera Valdez) qui vient d'être victime d'une hémorragie cérébrale. Impossible de la laisser seule, alors qu'elle a été sa seule famille après la mort de ses parents. De retour au pays, Susana sait qu'elle ne pourra pas être toujours au chevet de Pilar et souhaiterait trouver quelqu'un qui puisse veiller sur elle. Durant le temps qu'elle va passer auprès de sa grand-mère, Susana va se rendre compte que son comportement est devenu très étrange, voire même fortement inquiétant.

Possession ? Démence ? Raison rationnelle ? Quel twist peut nous réserver le film ? Les premières images qui viennent de sortir ne se chargent pas une seule seconde d'apporter un premier élément de réponse. On peut y voir dessus les deux personnages principaux et en particulier une grand-mère qui n'a pas l'air très normale si on se réfère à ce plan où elle se tient derrière la fenêtre. Quand bien même le fin mot de l'histoire ne serait pas très original, on attend au moins de La Abuela un traitement qui nous maintienne en haleine dans sa gestion de l'horreur. Le film est actuellement détenu par Sony et n'a aucune date de sortie déjà planifiée. Il devrait sortir en 2021.





Un habitué de l'horreur

Paco Plaza était un peu dans l'ombre de son compère Jaume Balagueró, ce dernier ayant en solitaire quelques essais franchement très intéressants. Les deux font sensation avec la bombe REC, un tour de force remarquable qui transcende le sous-genre du found footage. Un bon second opus a vu le jour, toujours avec le duo, puis Paco Plaza a vogué en solitaire sur le troisième. En dehors de la saga REC, il a signé l'intéressant Verónica. Un habitué du cinéma de genre qui pourrait encore nous délivrer une petite surprise sympathique avec La Abuela.