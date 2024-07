Échec au box-office, ce film d'horreur interdit aux moins de 16 ans est à rattraper sur Netflix

Après avoir subi un échec cuisant au box-office, le film d'horreur "La Chapelle du Diable" avec Jeffrey Dean Morgan est disponible sur Netflix en France. L'occasion de le rattraper depuis son salon !

La Chapelle du Diable est dispo sur Netflix

Pour les abonnés Netflix férus de films d'horreur, il y a toujours à boire et à manger sur la plateforme, comme avec l'arrivée récente d'un préquel du plus grand film d'horreur de l'histoire, passé inaperçu au cinéma il y a 20 ans. Et pour continuer avec le thème du diable, la plateforme au N rouge vient d'ajouter un nouveau long-métrage horrifique qui avait, lui aussi, connu un gros échec en salles : La Chapelle du Diable.

Réalisé par Evan Spiliotopoulos et sorti en 2021, ce film d'horreur américain est une adaptation du roman "Sanctuary" de James Herbert publié en 1983 et met en scène Jeffrey Dean Morgan dans le rôle principal.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

L'intrigue de La Chapelle du Diable se concentre sur Gerry Fenn (Jeffrey Dean Morgan), un journaliste discrédité qui cherche à relancer sa carrière. Il se rend dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre pour enquêter sur une série de miracles attribués à Alice Pagett (Cricket Brown), une jeune fille malentendante qui affirme avoir été visitée par la Vierge Marie. Après cette apparition, Alice acquiert inexplicablement la capacité d'entendre, de parler et de guérir les malades.

À mesure que la renommée d'Alice grandit, attirant des foules en quête de miracles, des événements terrifiants commencent à se produire. Fenn, initialement sceptique, doit déterminer si ces miracles sont d'origine divine ou s'ils cachent une force maléfique plus ancienne et plus sombre.

L'intrigue de La Chapelle du Diable peut rappeler à certains endroits l'intrigue du film français L'Apparition avec Vincent Lindon, le côté horrifique en moins.

Un échec cuisant au box-office en France

Malgré une histoire intrigante, La Chapelle du Diable n'a pas rencontré le succès escompté en France. Le film n'a attiré que 66 000 spectateurs, un chiffre bien en deçà des attentes pour un film de genre. La même année, Conjuring 3 avait par exemple totalisé près de deux millions d'entrées, et s'était imposé à la dixième place du box-office français.

Dans le monde, La Chapelle du Diable a remporté 31 millions de dollars de recettes, pour un budget estimé à 10 millions de dollars.