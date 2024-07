Netflix : ce film interdit aux moins de 16 ans est le préquel d'un des plus grands films d'horreur de l'Histoire

Fans de films d'horreur, découvrez ce préquel méconnu d'un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma horrifique : "L'Exorciste : au commencement", le préquel du film de William Friedkin. Sorti en 2004, l'intrigue se déroule avant les événements du film de Friedkin, en 1949.

Le préquel de L'Exorciste est dispo sur Netflix France

Si certains titres ajoutés sur Netflix font l'objet d'une arrivée en grande pompe, comme c'est le cas pour le plus gros succès de 2023 qui vient d'arriver sur la plateforme en France, d'autres films plus anciens débarquent sans crier gare (et se retrouvent parfois propulsés en tête des films les plus visionnés).

Si vous êtes fans de films d'horreur, votre algorithme vous proposera ainsi forcément un nouvel ajout arrivé récemment sur Netflix France. Et il s'agit ni plus ni moins que du préquel au chef-d'œuvre de 1974 de William Friedkin, L'Exorciste.

Baptisé tout simplement L'Exorciste : Au commencement, le long-métrage était sorti au cinéma il y a 20 ans, mais sans faire beaucoup de bruit (il n'avait attiré que 320 000 spectateurs dans les salles obscures françaises).

Retour en 1949

L'Exorciste : le commencement se déroule en 1949 et suit le Père Lankester Merrin (joué par Stellan Skarsgård), un prêtre en crise de foi après les horreurs qu'il a vues pendant la Seconde Guerre mondiale. Merrin, ayant temporairement renoncé à sa vocation, se retrouve en Afrique de l'Est pour superviser des fouilles archéologiques. Là, il découvre une ancienne église byzantine enfouie, ainsi qu'une présence maléfique qui commence à se manifester.

Au fur et à mesure que des événements inexplicables et terrifiants se produisent, Merrin est forcé de confronter ses propres démons et de reprendre le rôle d'exorciste pour combattre cette force du mal. Le film explore la genèse du mal qui affrontera plus tard Regan MacNeil dans le film original de 1974.

Le long-métrage a connu une production chaotique. Initialement, le film devait être réalisé par John Frankenheimer, qui a quitté le projet peu de temps avant sa mort en 2002. Paul Schrader lui a succédé, mais les producteurs ont trouvé sa version trop proche du thriller et peu effrayante. Il a donc été remplacé par Renny Harlin, qui a donné au film une approche plus conventionnelle et orientée vers l'horreur. La version de Schrader, considérée comme une alternative, est sortie en 2005 sous le nom de Dominion : Prequel to The Exorcist.