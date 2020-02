La Fiancée de Frankenstein : un reboot est en développement chez Universal

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Universal continue de piocher dans ses monstres malgré l’échec de son univers étendu. Un reboot de « La Fiancée de Frankenstein » serait de nouveau d’actualité et même en développement actuellement, avec un réalisateur connu dans le viseur pour prendre les commandes.

Universal nous aura bien fait rire avec son Dark Universe qui a été remballé peu de temps après avoir été inauguré. Le studio pensait profiter des nombreux monstres cultes de son catalogue pour créer un ensemble connecté, à la manière de ce que Marvel a brillamment fait. Mais l’entreprise a été un flop considérable et Universal a préféré couper court à l’expérience. Ce n’est pas pour autant que les monstres ne seront pas utilisés. La démarche actuelle veut que les films soient déconnectés et permettent à différents talents de revisiter les mythes. On pourra avoir un premier aperçu du potentiel avec l’Homme Invisible dans les salles le 26 février prochain. Un reboot de La Fiancée de Frankenstein avait déjà été annoncé en 2016 par Universal, avec Bill Condon à la mise en scène et deux stars pressenties pour les premiers rôles : Javier Bardem et Angelina Jolie. Mais le film a vite été retiré du calendrier avec l’annulation du Dark Universe.

La Fiancée de Frankenstein, revenue pour de bon ?

4 ans après, ce reboot revient sur le devant de la scène. Variety annonce que la productrice Amy Pascal travaille sur une nouvelle version, qu’elle aimerait développer avec David Koepp. La Fiancée de Frankenstein rejoint ainsi la liste des projets en préparation chez Universal. Dexter Fletcher bosse sur un film dans l’univers de Dracula, Paul Feig va donner vie à la Dark Army et James Wan va produire un nouveau Frankenstein. Du coup, on se demande si les deux films peuvent dialoguer ou s’ils seront indépendants l’un de l’autre – chose qui peut perdre le public, habitué aux connexions. La Fiancée de Frankenstein de 1935 est d’ailleurs une suite du premier Frankenstein !

Pas d’informations sont connues sur la teneur de ce reboot mais le scénario mis en images à l’époque par James Whale racontait la création par le docteur Pretorius d’une femme Frankenstein. Pour reprendre un peu le schéma des Universal Monsters, le Frankenstein pourrait sortir d’abord puis être suivi de La Fiancée. À moins que ce nouveau script ne parte sur d’autres bases et aille dans une direction inédite.

Toujours selon Variety, Amy Pascal aimerait bien attirer Sam Raimi pour la réalisation. On a récemment appris qu’il pourrait s’occuper de Doctor Strange in the Multiverse of Madness mais, hormis ce possible projet, son agenda ne paraît pas chargé au point de l’empêcher de s’occuper de La Fiancée de Frankenstein. Ce ne serait que pure logique de le retrouver à la barre d’un nouveau film de genre. Affaire (intéressante) à suivre !