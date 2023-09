La France a son film pour les Oscars 2024, et ce n'est pas celui qu'on pensait

La France a choisi "La Passion de Dodin Bouffant" comme représentant aux Oscars 2024 pour la catégorie Meilleur film international. Pour espérer l'emporter, le film devra encore faire partie d'une liste de cinq longs-métrages sélectionnés par l'académie et qui sera dévoilé en janvier prochain.

Quel film français pour l'Oscar du Meilleur film international ?

La cérémonie des Oscars 2024 se déroulera le 10 mars prochain à Los Angeles. Avant cela, les pays étrangers ont la possibilité de proposer un film pour concourir dans la catégorie Meilleur film international. De tous ces longs-métrages il restera ensuite une présélection de 15 films internationaux, dévoilée le 21 décembre, avant que l'on sache le 23 janvier prochain quels seront les cinq films en lisse.

L'an dernier, la France avait sélectionné comme représentant le film Saint Omer, qui n'avait finalement pas été retenu. Espérons que les choses seront différentes cette année avec La Passion de Dodin Bouffant. Car c'est bien le film de Tran Anh Hung qui a été choisi par une commission composée de professionnels.

Un choix qui en a surpris plus d'un qui s'attendait à ce que notre représentant français soit Anatomie d'une chute de Justine Triet. Celui-ci ayant remporté la Palme d'or cette année à Cannes, avec une presse extrêmement favorable (voir notre avis), semblait un choix évident. D'autant que depuis sa sortie dans les salles françaises, le film rencontre un beau succès avec le million d'entrées qui devrait être bientôt atteint.

C'est quoi La Passion de Dodin Bouffant ?

Mais c'est donc à la place La Passion de Dodin Bouffant, avec Benoît Magimel et Juliette Binoche, qui devra convaincre l'académie des Oscars. Le film est adapté du roman suisse La Vie et la passion de Dodin-Bouffant gourmet (1924) de Marcel Rouff et se déroule en France, à la fin du XIXe siècle. On y suit deux personnages animés par leur passion pour la gastronomie.

La Passion de Dodin Bouffant ©Gaumont

Également présent au Festival de Cannes 2023, le long-métrage a été bien accueilli par la presse et a remporté le Prix de la mise en scène. Ainsi, même si Anatomie d'une chute semblait le favori, La Passion de Dodin Bouffant ne fait clairement pas tache et a des arguments pour aller au bout aux Oscars 2024. À condition, encore une fois, de faire partie de la liste des cinq films nommés qui sera dévoilée en début d'année prochaine. Il sortira dans les salles le 8 novembre 2023.

Anatomie d'une chute n'a pas tout perdu

Justine Triet pourra peut-être se consoler avec d'autres prix aux Oscars. En effet, même si Anatomie d'une chute ne sera pas présent pour l'Oscar du Meilleur film international, il est éligible (mais pas encore sélectionné) pour les autres catégories, dont Meilleur film, Meilleure réalisation ou encore Meilleur scénario.

Ce ne serait pas la première fois qu'un film en langue étrangère se retrouve dans ces catégories aux Oscars et à en sortir victorieux. En 2020, le film coréen Parasite de Bong Joon-ho en avait même remporté quatre avec le Meilleur film, la Meilleure réalisation, le Meilleur scénario original et... Le Meilleur film international.

Enfin, rappelons qu'il faut remonter à 1993 pour le dernier film français à avoir remporté l'Oscar du Meilleur film international (appelé à l'époque, et jusqu'en 2020, Meilleur film en langue étrangère) avec Indochine de Régis Wargnier.