Là-haut : suspendue en l'air, la maison de Carl arrive sur Airbnb

Envie de passer la nuit dans une maison suspendue au-dessus du sol ? C'est possible grâce à Airbnb qui a décidé de reproduire le logement du personnage de Carl dans le film d'animation "Là-haut".

Une nuit en l'air dans la maison de Carl

La plateforme Airbnb a toujours de drôles d'idées pour attirer ses clients, notamment en proposant des séjours dans des décors d'œuvres cultes. Durant l'été 2023, c'est par exemple la maison de Barbie qui était apparue en plein Malibu à l'occasion d'un partenariat pour la sortie du film avec Margot Robbie. Mais cette fois, c'est du côté de Pixar et du cinéma d'animation que s'est penché le service de location immobilière, en allant reproduire la maison de Carl, le vieux monsieur du film Là-haut (2009).

Dans le long-métrage, Carl est un septugénaire grincheux et solitaire, qui vient de perdre sa femme et qui risque de devoir abandonner son logement. Il décide alors de placer des milliers de ballons gonflés à l'hélium pour transformer son habitation en une espèce de montgolfière et se rendre ainsi en Amérique du Sud pour accomplir la promesse qu'il avait faite à son épouse.

On pouvait s'attendre à ce que Airbnb reproduise simplement le décor extérieur et l'intérieur de la maison de Carl, avec éventuellement des ballons pour décorer. Mais il semblerait que la plateforme soit allée plus loin en permettant de vivre dans les airs !

Là-haut, mais aussi Prince et les X-Men sont sur Airbnb

Comme on peut le voir dans la vidéo de présentation (ci-dessus), c'est à l'aide d'une grue que la maison sera soulevée chaque soir pour permettre aux locataires de vivre cette expérience durant leur nuit. Une proposition assez folle, sur laquelle les internautes n'ont pas manqué de réagir.

CNN a précisé que 8 000 ballons étaient utilisés en guise de décoration au niveau du toit de la maison, qui se trouve "dans les pittoresques roches rouges d’Abiquiu, au Nouveau-Mexique". Outre Là-haut, d'autres œuvres ou personnalités de la culture populaires ont inspiré Airbnb pour des logements. La plateforme propose ainsi une reconstitution du manoir des X-Men dans la série X-men 97', la maison de Prince dans Purple Rain ou encore le centre de contrôle des émotions de Riley dans Vice-Versa.

Pour tenter l'expérience, chaque invité devra débourser 100$ pour une nuit. Cependant, seul un nombre limité de demandes sera sélectionné pour chaque expérience, et un tirage au sort sera effectué. Vous avez jusqu'au 14 mai pour tenter votre chance sur le site de Airbnb.