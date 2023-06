La maison de Barbie débarque à Malibu et vous pouvez y passer la nuit !

À l'occasion de la sortie du film "Barbie" avec Margot Robbie et Ryan Gosling, Airbnb a recréé à Malibu en Californie la maison emblématique de la poupée et propose d'y passer la nuit.

Barbie débarque dans le monde réel

La sortie en salles de Barbie se rapproche et Warner Bros. met les bouchées double pour la promotion du film de Greta Gerwig. Après avoir fait un buzz impressionnant grâce à l'affiche française, la production s'est lancée dans un partenariat original et malin avec Airbnb. En effet, c'est la maison même de Barbie qui a été reproduite grandeur nature en plein milieu de Malibu aux Etats-Unis. Ce qui va dans le sens du film, qui verra l'héroïne quitter BarbieLand avec Ken et découvrir le monde réel.

Margot Robbie et Ryan Gosling - Barbie ©Warner Bros.

Entièrement peinte en rose, la maison ne passe pas inaperçu, comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous. L'habitation a d'abord été repérée par hasard. Puis, Deadline a confirmé qu'il s'agissait bien d'un gros coup marketing de Warner Bros. pour la sortie du film.

La reproduction des lieux se veut fidèle à la fameuse maison de poupée imaginée à l'origine par Mattel. Avec une salle disco avec des rollers, un tobogan qui mène directement à la piscine, une salle de gym, etc. Petit détail important néanmoins, Barbie n'est pas l'hôte de la maison. C'est Ken, qui y a donc laissé certaines de ses affaires (dont une moto sur la terrasse).

Barbie ©Airbnb

Un communiqué de presse explique que "Ken invite deux chanceux à séjourner dans la DreamHouse de Malibu récemment rénovée dans toute sa splendeur. Pendant l'absence de Barbie, et à la demande générale, Ken met en location sur Airbnb sa chambre dans l'emblématique maison de rêve de Malibu et ramène le monde rose de Barbie".

La maison est dispo sur Airbnb

Ce n'est pas la première fois que la maison de Barbie est reproduite de manière grandeur nature. Déjà en 2019 Airbnb avait proposé d'y passer la nuit à l'occasion des 60 ans de la célèbre poupée. Les lieux étaient disponibles pour une durée limitée et à hauteur de 60$ la nuit. Pour cette nouvelle opération, les réservations débuteront le 17 juillet. Il sera possible de faire deux séjours d'une nuit et pour deux personnes. La réservation se fera directement sur le site d'Airbnb.

Concernant le film porté par Margot Robbie et Ryan Gosling, il est à découvrir le 19 juillet dans les salles françaises.