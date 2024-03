Ce soir à la TV : un des plus gros fiascos de l'histoire des Oscars

"La La Land" de Damien Chazelle est diffusé ce soir sur Arte. L'occasion de revenir sur l'incroyable fiasco des Oscars 2017, lorsque le film avait été sacré meilleur film, alors qu'il s'agissait d'une erreur, et que le véritable vainqueur était "Moonlight" de Barry Jenkins. Un moment qui restera gravé dans les mémoires.

La La Land, Oscar du meilleur film pour quelques minutes

Dans l'histoire récente des Oscars, il y a deux événements qui ont particulièrement marqué le public : la gifle de Will Smith donnée à Chris Rock lors de la cérémonie 2022, et le fiasco de l'enveloppe lors des Oscars 2017.

Rappelez-vous, la cérémonie se déroulait sans accroc jusqu'au moment le plus attendu de la soirée, l'annonce du Meilleur Film. Warren Beatty et Faye Dunaway étaient sur scène pour présenter cet award. Le premier a ouvert l'enveloppe, mais a semblé confus en regardant la carte à l'intérieur. Après une hésitation, il a montré la carte à la deuxième, qui a rapidement annoncé La La Land de Damien Chazelle comme le grand gagnant.

Alors que les producteurs et le casting de La La Land célébraient sur scène et commençaient leurs discours de remerciement, des membres de l'équipe de production des Oscars et de PricewaterhouseCoopers (PwC), la firme comptable responsable de la gestion des résultats des Oscars, ont réalisé qu'une erreur avait été commise. C'était en fait Moonlight de Barry Jenkins qui avait gagné le prix du Meilleur Film, pas La La Land.

Jordan Horowitz, l'un des producteurs de La La Land, a pris l'initiative de clarifier la situation en annonçant au micro que Moonlight était le véritable vainqueur et a montré l'enveloppe à la caméra en disant aux équipes de Moonlight de monter sur scène pour récupérer leurs statuettes.

Les raisons de l'erreur

L'erreur a été attribuée à une confusion avec les enveloppes. En effet, PwC prépare deux sets complets d'enveloppes pour chaque catégorie comme mesure de sécurité, qui sont gardées de chaque côté de la scène. Warren Beatty et Faye Dunaway ont reçu par erreur l'enveloppe de réserve pour la catégorie de la Meilleure Actrice, qui avait déjà été attribuée à Emma Stone pour La La Land, d'où la confusion lorsque Beatty a vu le nom d'Emma Stone et La La Land sur la carte. Faye Dunaway a simplement lu La La Land, et a donc cru que le film avait remporté la statuette suprême.

L'incident a immédiatement fait le tour du monde. PricewaterhouseCoopers a publié une déclaration s'excusant pour l'erreur et a expliqué ce qui s'était passé. Les deux responsables de PwC impliqués dans l'erreur ont été retirés de leur rôle lors des Oscars, et l'Académie a mis en place des mesures pour éviter qu'une telle erreur se reproduise à l'avenir.