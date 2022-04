La Liste de Schindler : 30 ans après, la petite fille au manteau rouge aide en Ukraine

L'enfant marquante du film de Steven Spielberg "La Liste de Schindler" est actuellement à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine pour aider les réfugiés victimes de la guerre.

La Liste de Schindler, le film bouleversant de Steven Spielberg

La Liste de Schindler fait partie des œuvres les plus marquantes de Steven Spielberg. Un film bouleversant qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale et s'intéresse à l'histoire vraie d'Oskar Schindler (Liam Neeson), un industriel allemand d'origine catholique qui découvre, en 1939 à Cracovie, le sort réservé aux Juifs. Il décide alors de faire tout son possible pour en sauver le plus grand nombre. Pour cela, il embauche plus de 1000 travailleurs juifs malgré la menace nazie, et plus particulièrement celle du SS Amon Goeth (Ralph Fiennes).

La Liste de Schindler ©Universal Pictures

Parmi les moments marquants du film, on retient cette scène où une petite fille en manteau rouge du ghetto de Cracovie est emmenée par des soldats. Le long-métrage étant filmé en noir et blanc, il s'agit du seul élément coloré, renforçant ainsi l'impact sur le spectateur. La jeune enfant a vraiment existé (voir notre article) et est incarnée dans La Liste de Schindler par Oliwia Dabrowska, âgée alors de trois ans.

Oliwia Dabrowska en aide aux Ukrainiens

Près de trente ans après la sortie de La Liste de Schindler (en 1993 aux Etats-Unis et 1994 en France), Oliwia Dabrowska n'est plus actrice. Elle est cependant très active en ce moment en raison de la guerre en Ukraine. Vivant en Pologne, elle a décidé d'agir et d'aider les réfugiés ukrainiens depuis maintenant plusieurs semaines. Au début du mois de mars, elle avait notamment partagé une image symbolique de l'enfant qu'elle incarnait dans le film de Steven Spielberg, retouchée aux couleurs de l'Ukraine.

Mais Oliwia Dabrowska est surtout présente sur le terrain, à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Et elle utilise également les réseaux sociaux pour appeler le monde à aider le peuple ukrainien, voisin de la Pologne. Parmi plusieurs messages, elle écrit :

Je vous demande de l'aide. Tout type d'aide, mais pour être honnête (pardon si je suis grossière), le plus important est l'argent. Nous en avons besoin pour payer l'essence, la nourriture, loger les réfugiés, payer des produits et des choses pour les enfants.

Oliwia Dabrowska a ainsi commencé à créer un site pour collecter des fonds pour venir en aide aux réfugiés. Elle a récemment partagé les dernières informations à ce sujet dans le post ci-dessous :