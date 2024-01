La Malédiction : un trailer très angoissant pour le préquel du film d'horreur culte

La première bande-annonce de "La Malédiction : L'origine" a été dévoilée. Une vidéo inquiétante et originale pour le préquel du célèbre film d'horreur de Richard Donner.

Retour aux origines pour La Malédiction

Dans les années 1970, il n'y a pas que L'Exorciste (1974) qui a marqué les esprits. Du côté du cinéma d'horreur, La Malédiction (1976) a aussi fait son petit effet. Réalisé par Richard Donner, le film suit le quotidien d'un couple qui attend leur premier enfant. Mais à sa naissance, l'enfant meurt. Le père décide alors de le remplacer à l'insu de sa femme par un autre dont la mère est morte en le mettant au monde. Sauf qu'après quelques années, l'orphelin appelé Damien va avoir un comportement bien étrange. Et les morts autour de lui vont se multiplier. Un prêtre va alors affirmer que l'enfant n'est autre que l'Antéchrist !

Bien que moins mémorable que L'Exorciste, La Malédiction demeure un film culte du cinéma d'horreur qui a donné lieu à plusieurs suites anecdotiques. Hollywood compte relancer la saga avec La Malédiction : L'origine, un préquel réalisé par Arkasha Stevenson et qui se dévoile avec une première bande-annonce qui fait son effet.

Une bande-annonce très réussie pour le préquel

En effet, il est rare que les vidéos promotionnelles sortent du lot. Pourtant, ce premier trailer de La Malédiction : L'origine (vidéo en une d'article) est une vraie réussite. Sans trop en dire, mais en montrant des images marquantes d'un couvant, un sentiment d'angoisse se fait rapidement ressentir. Les images montées à l'envers provoquent une sensation étrange, tout comme certains plans furtifs très dérangeants. On pense à ce petit insecte qui se déplace sur la joue de l'actrice Nell Tiger Free et se dirige vers son œil. Le regard noir de l'actrice est fascinant, et le dernier gros plan sur un œil met particulièrement mal à l'aise.

La Malédiction : L'origine ©20th Century Studios

Visuellement, il n'y a rien à dire, la bande-annonce de La Malédiction : L'origine donne très envie. Côté scénario, il faudra voir si la proposition sera à la hauteur. On sait qu'il sera question d'une jeune Américaine envoyée à Rome pour rentrer dans un couvant. Elle va être confrontée aux ténèbres et remettre en question sa foi. Mais surtout, elle découvrira une terrifiante conspiration menée par des personnages qui cherchent à donner naissance au mal incarné...

Le film sera à découvrir le 10 avril dans les salles, et il fait partie de notre liste des films d'horreur attendus pour 2024.