Les films d'horreur les plus attendus au cinéma en 2024

Chaque jour de la semaine, découvrez les films qui sortiront dans les salles de cinéma en 2024. Pour les adeptes de cinéma d'horreur, il y aura une double dose de Shyamalan, des films sanglants et des monstres en tous genres.

Un film d'horreur très attendu dès le début d'année

Après les blockbuster les plus atttendus, on passe aux films d'horreur prévus pour 2024 ! Et cette année encore, il y en aura pour tous les goûts entre les thrillers horrifiques, les films fantastiques ou des slashers bien gores. Cela commencera dès le 3 janvier avec Night Swim, la nouvelle production de James Wan qui compte bien nous rendre phobiques des piscines. En effet, c'est dans la piscine d'une maison qu'une force malveillante va se réveiller et s'attaquer à quiconque rentrera dans l'eau... Un concept intrigant porté par une bande-annonce qui fait bien flipper !

Deux Shyamalan en 2024 !

Après Night Swim, et outre Imaginary (6 mars), il faudra attendre le début de l'été pour de nouveau frissonner dans les salles avec des films bien mystérieux. Le nom de Shyamalan est souvent gage de qualité et on verra si ça se confirme à nouveau avec The Watchers (5 juin) de Ishana Night Shyamalan.

Porté par Dakota Fanning, le film verra Mina, une artiste de 28 ans, trouver refuge après s'être échouée dans une vaste forêt intacte de l'ouest de l'Irlande. Elle se retrouve sans le savoir piégée aux côtés de trois étrangers qui sont surveillés et traqués par de mystérieuses créatures chaque nuit.

The Watchers ©Inimitable Pictures

Après la fille, c'est le père M. Night Shyamalan qui tentera encore de nous retourner le cerveau avec Trap. On sait très peu de choses sur ce projet pour le moment, si ce n'est qu'il s'agira d'un "thriller psychologique se déroulant lors d'un concert", avec au casting Josh Hartnett, Saleka Shyalaman et Hayley Mills.

Des grosses licences horrifiques

Toujours durant la deuxième moitié de l'année, plusieurs licences horrifiques vont faire leur retour. Le plus attendu est alors probablement Alien Romulus (14 août), avec un groupe de jeunes gens confronté à la forme de vie la plus terrifiante de l'univers : le xenomorphe. Réalisé par Fede Álvarez, le film se déroulera entre les événements des deux premiers opus de la saga.

Puis, dans un genre bien plus crade, sortiront coup sur coup Saw XI (27 septembre) et Terrifier 3 (25 octobre). Les deux films sont pour le moment datés uniquement aux États-Unis, mais on peut espérer qu'ils arrivent également dans les salles françaises durant la même période.

Enfin, même s'ils n'ont pas encore de date de sortie annoncée, on peut espérer voir arriver en 2024 Return to Silent Hill, qui va permettre à Christophe Gans de nous faire vivre un nouveau cauchemar, et Nosferatu, nouvelle œuvre de Robert Eggers qui s'annonce fascinante.

La liste des films d'horreur attendus en 2024