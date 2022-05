La Nonne 2 se déroulera en France : découvrez le synopsis

Après avoir causé du grabuge dans une abbaye en Roumanie dans "La Nonne", le démon Valak tourmentera cette fois-ci des jeunes filles en France dans "La Nonne 2". Découvrez ci-dessous les premiers détails de l'histoire.

La Nonne 2 : Valak est de retour !

L'univers cinématographique de Conjuring ne se limite pas aux trois films de la saga sortis en 2013, 2016 et 2021. En effet, pour étendre la légende autour des fameuses "affaires Warren", Warner Bros a décliné la saga en plusieurs spin-offs. Le premier a vu le jour en 2014, et a lui-même lancé une nouvelle saga : Annabelle. En plus de la poupée démoniaque, un second esprit malveillant a eu droit à son film solo : Valak aka La Nonne, qui tourmentait Lorraine Warren dans Conjuring 2.

Conjuring : le cas Enfield © Warner Bros

Sorti en 2018, le film est devenu le plus gros succès de l'univers étendu Conjuring, totalisant 365 millions de dollars au box-office mondial. Rapidement, Warner Bros a donc annoncé une suite, qui prend enfin forme !

En effet, nous apprenions il y a quelques jours que le tournage débuterait l'été prochain, et que le film serait réalisé par Michael Chaves, qui avait mis en scène Conjuring 3. James Wan, de son côté, prendra de nouveau la place de producteur exécutif.

Direction... la France !

Le premier opus de La Nonne se déroulait dans les années 1950, dans une abbaye roumaine. Pour la suite, le démon va tourmenter les esprits en France ! En effet, le site Cast It Talent a partagé une annonce de casting dans laquelle on peut découvrir les premiers détails de l'histoire :

1956 - France. Un prêtre est assassiné. Le mal se répand. La suite du hit mondial La Nonne suit la soeur Irene alors qu'elle s'apprête de nouveau à faire face au démon Valak.

La Nonne 2 - annonce de casting

La production est actuellement à la recherche de deux jeunes comédiennes pour un tournage en France entre septembre et décembre 2022. Les descriptions des rôles donnent également de nouveaux indices sur l'intrigue de ce nouvel opus :

Sophie (10-12 ans) est élève à la St. Mary's School en France. Sa soeur Marcella est enseignante dans l'établissement. Sophie est souvent tourmentée par un groupe de filles méchantes. Elle se lie d'amitié avec Frenchie, qui travaille pour l'établissement. Il semble être son seul allié, en plus de sa soeur. En plus de subir du harcèlement à l'école, elle se retrouve bientôt possédée par des démons mystérieux.

Antoinette (14-16 ans) est la leader du groupe de filles qui tourmente la jeune Sophie à la St. Mary's School en France et qui tend des pièges aux autres élèves.

Dans la description du personnage de Sophie, on remarque le retour du personnage de Frenchie (Jonas Bloquet), qui se retrouvait possédé à son tour par un démon à la fin de La Nonne (et qui avait été exorcisé des années plus tard par le couple Warren).

Si aucune date de sortie n'a encore été dévoilée pour La Nonne 2, on peut estimer qu'il arrivera sur nos écrans à la fin de l'année 2023.