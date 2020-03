La pandémie a stoppé la production du prochain film d'Alejandro G. Inarritu

On n'avait plus vraiment de nouvelles d'Alejandro González Iñárritu depuis la sortie de "The Revenant" en 2015. On en a aujourd'hui, à cause de la pandémie de coronavirus, qui aurait interrompu la pré-production de son prochain film. Repéré à Mexico City, il était accompagné d'un nouveau collaborateur, le directeur de la photographie Bradford Young.

C'est un petit scoop, en creux, qui nous parvient depuis l'autre côté de l'atlantique. Selon différentes sources, mais particulièrement le journal mexicain El Universal, Alejandro González Iñárritu, le réalisateur de 21 grammes et The Revenant, absent des écrans depuis la sortie de ce dernier en 2015, préparait son nouveau film avant l'interruption généralisée des productions cinématographiques, provoquée par la pandémie de coronavirus.

Repérages à Mexico City et changement de collaborateur

Alejandro González Iñárritu a donc été vu en train de préparer son prochain film, lors de repérages et de tests caméra à Mexico City, et plus particulièrement au château de Chapultepec. Si rien n'a filtré sur des éléments de scénario, des vêtements des années 1990, des affiches cartonnées de politiciens comme Carlos Salinas de Gortari, président du Mexique de 1988 à 1994, ainsi que des éléments des plateaux de la série comique El Chavo del Ocho ont été vus.

Autre information, Alejandro González Iñárritu a été vu avec le directeur de la photographie Bradford Young. On doit notamment à celui-ci la photographie de A Most Violent Year, Solo: A Star Wars Story et Premier Contact. Il est aussi annoncé à l'image de Space Jam 2. C'est un changement de collaborateur notable puisque pour ses deux derniers films, Birdman et The Revenant, qui lui ont valu deux Oscars (de suite) du meilleur réalisateur, Alejandro González Iñárritu a travaillé avec Emmanuel Lubezki. Ce dernier est une référence légendaire de la cinématographie, qui a collaboré avec entre autres Terrence Malick, Alfonso Cuarón, Tim Burton, les frères Coen, et a remporté trois fois l'Oscar de la meilleure photographie. Nul doute qu'une certaine pression repose sur les épaules de Bradford Young...

Si l'on est forcément déçu de cette nouvelle annonce d'interruption, on est néanmoins ravis qu'Alejandro González Iñárritu ait été repéré en train de préparer un nouveau long-métrage. On guette des informations relatives à un potentiel casting, comme on attend avec impatience que cette production, comme mille autres, puisse reprendre.