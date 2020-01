La Petite Boutique des horreurs : un remake avec Taron Egerton et Scarlett Johansson ?

Vous avez aimé ? Partagez :

« La Petite boutique des horreurs » est en voie de repasser par la case remake ! L’époque veut ça et ce petit classique du cinéma de genre sera remis au goût du jour avec un casting qui pourrait grandement valoir le détour puisque Taron Egerton et Scarlett Johansson seraient convoités !

Le cinéma n’en a toujours pas marre de piocher dans ses classiques pour en sortir des versions actualisées. Que l’on parle de gros titres ou d’autres plus modestes, un peu tout et n’importe quoi y passe du moment qu’un studio y sent l’opportunité de faire quelques billets. Ainsi, la Warner voit d’un bon oeil la possibilité de miser sur La Petite Boutique des horreurs, malgré le fait qu’un remake existe déjà. À l’origine, il y a le film de Roger Corman, puis Frank Oz en a repris la trame dans l’éponyme tentative de 1986.

L’histoire ne bougeait pas et présentait le jeune Seymour, un employer d’un modeste fleuriste, avec qui travaille avec Audrey, une jeune femme pour qui il a des sentiments. Alors que le patron est désespéré de voir ses affaires peu marcher, Seymour propose de mettre en vitrine une étrange plante qu’il a trouvé. Sa combine fonctionne et les clients sont de plus en plus nombreux à vouloir voir cette nouveauté. Mais le problème, c’est que la plante a besoin de sang humain. Et à mesure qu’elle grandit, le jeune homme a de plus en plus de mal à lui fournir les victimes qu’elle réclame. Jusqu’à la situation devienne totalement incontrôlable…

Du beau monde dans cette Petite Boutique des horreurs

L’existence de ce second remake a déjà été évoquée mais, aujourd’hui, des informations sur le possible casting viennent mettre l’affaire sur le devant de la scène. Full Circle Cinema annonce, d’abord, que Taron Egerton serait en négociations pour prendre le rôle principal. Après avoir explosé dans Kingsman et brillé dans Rocketman, ce serait un rôle un peu différent qui l’attendrait ici. Ensuite, Jeff Sneider de Collider n’a pas manqué de noter sur son compte Twitter que Scarlett Johansson était aussi dans les petits papiers du studio, qui aimerait lui offrir le rôle d’Audrey. Pour complètement les informations sur le casting, le tweet du journaliste américain précise également que Billy Porter serait pressenti pour prêter sa voix à la plante Audrey II.

Réunir ces deux acteurs pour les premiers rôles serait une belle prouesse, et d’un point de vue commercial c’est l’assurance d’arriver à parler au public. On ne dit pas que ça sera suffisant pour en faire un succès, mais l’histoire originale a un vrai charme à exploiter. Encore faut-il ne pas prendre n’importe qui aux commandes. Pour l’instant, aucun nom n’est annoncé à la réalisation, ni une date de sortie.