La Petite Sirène : les producteurs du remake attaqués en justice

Trois mois après sa sortie au cinéma, le live action "La Petite Sirène" de Rob Marshall est au centre d'une plainte pour blessures de la part d'une technicienne âgée de 74 ans. On vous explique tout ci-dessous.

La Petite Sirène : le dernier live action Disney

Sorti le 24 mai dernier, le flm La Petite Sirène de Rob Marshall est le dernier de la liste des live actions adaptés des dessins animés classiques de Disney. Comme dans la version d'origine sortie en 1989, l'intrigue suit la destinée d'Ariel (Halle Bailey), une des filles du roi Triton (Javier Bardem), fascinée par les humains.

Alors qu'elle n'a pas le droit de remonter à la surface, elle tombe amoureuse du prince Eric (Jonah Hauer-King). Portée par son désir de liberté et ce nouvel amour, elle fait un pacte avec la sorcière Ursula (Melissa McCarthy) pour obtenir une apparence humaine.

Une blessure à l'origine de la plainte

Une plainte de 150 000 £ (soit 190 000 $) a été déposée à l'encontre des producteurs pour une blessure survenue sur le tournage du live action La Petite Sirène.

Christine Overs, une artiste en effets spéciaux reconnue pour son expertise dans la création de décors de plage et de neige, raconte qu'elle travaillait sur une scène de lagune pour le film dans les studios Pinewood (situés en Angleterre) en octobre 2020 lorsqu'elle a chuté d'une marche en polystyrène pour atterrir sur un sol en béton, entraînant une fracture de son poignet. Selon The Times of London, elle affirme que cette chute est survenue en raison du manque d'"accès adéquat au plateau" fourni par la société de production de La Petite Sirène.

La Petite Sirène (2023) © Disney Studios

Devant la cour du comté de Londres central, Christine Overs a partagé les conséquences dévastatrices de cet accident, nécessitant une intervention chirurgicale et l'insertion de broches en acier dans son bras. Ses difficultés à boutonner et fermer des fermetures éclair, des gestes cruciaux pour son métier qui requiert une grande précision, l'ont profondément affectée.

Cette blessure a également engendré une "niveau substantiel d'invalidité" qui a eu un impact majeur sur les dernières années de sa carrière. Elle souffre toujours de douleurs, de perturbations du sommeil et d'un gonflement persistant.

Âgée de 74 ans, Christine Overs a été impliquée dans la création d'effets spéciaux pour des films tels que Dune, Alien, ou encore GoldenEye. L'affaire révèle que Sandcastle Pictures, la société de production détenue par Disney et responsable du tournage, reconnaît sa responsabilité dans l'accident.

Cependant, un désaccord persiste quant au montant réclamé par Christine Overs pour les préjudices subis. Un procès ultérieur déterminera le montant final de la réparation.