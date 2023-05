La Petite Sirène : pourquoi la fin du film est-elle différente du dessin animé ? Rob Marshall nous répond

La fin du film "La Petite Sirène" (2023) est différente de celle du dessin animé sorti en 1989. Le réalisateur Rob Marshall nous a expliqué pourquoi il avait préféré cette fin. Attention ! Cet article contient des spoilers sur le film !

La Petite Sirène prend vie au cinéma

Trente-quatre ans après la sortie du dessin animé culte de Disney, Ariel est de retour au cinéma, cette fois en chair et en os dans le live action La Petite Sirène réalisé par Rob Marshall. Il s'agit, comme pour la plupart des remakes en prises de vues réelles des classiques de Disney, un copier/coller au plan près du film original. Cependant, cette variation offre tout de même de petits ajustements, comme la fin du long-métrage, différente de celle du dessin animé de 1989.

Ainsi, alors que la sorcière des mers Ursula (Melissa McCarthy) est devenue toute puissante grâce au trident et s'est transformée en une immense créature marine prête à semer le chaos, Ariel (Halle Bailey) parvient à la tuer grâce au mât du voilier du prince Eric (Jonah Hauer-King) et à sauver ainsi le peuple de l'Océan. Or, si vous vous souvenez du dessin animé La Petite Sirène, c'est Eric qui venait à bout d'Ursula, et non Ariel.

Une fin différente : Rob Marshall s'explique

Après lui avoir demandé pourquoi la séquence culte avec le Chef Louis était absente de ce remake en prises de vues réelles, nous avons demandé à Rob Marshall pourquoi c'était Ariel qui tuait Ursula dans le film, et non Eric :