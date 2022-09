On a de très bonnes nouvelles pour "La Planète des singes 4". Le prochain film avance et débutera sa production dans un mois pour une sortie en 2024. Pour patienter, un premier visuel a été dévoilé.

La franchise La Planète des singes toujours en vie

C'est à partir du roman La Planète des singes (1963) de Pierre Boulle qu'est née l'immense franchise qu'on connaît aujourd'hui. De là, un premier film avec Charlton Heston est sorti en 1968. Ce dernier jouait un astronaute qui atterrit sur une planète où les singes ont évolué et dominent tandis que les humains ont été réduit en esclavage. Ce n'est qu'à la fin du long-métrage qu'on comprend qu'il ne s'agit pas d'une autre planète, mais d'un futur proche.

Quatre autres films ont été réalisés jusqu'en 1973. Puis, ce n'est qu'en 2001 que Tim Burton propose un remake qui ne donnera pas lieu à la moindre suite. Et ce, en dépit d'un résultat solide au box-office (plus de 360 millions de recettes dans le monde).

César (Andy Serkis) - La Planète des singes Les Origines ©20th Century Fox

Il faut finalement attendre 2011 pour que débute une nouvelle trilogie avec La Planète des singes : Les Origines. C'est là qu'on découvrait comment les singes ont commencé à évoluer (devenant plus intelligents et conscients) avant de fuir le monde humain pour retrouver leur liberté. Une relance efficace de la franchise avec au centre le singe César (Andy Serkis).

Il est le héros des deux suites dirigées par Matt Reeves - avant qu'il ne s'attaque à The Batman (2022) -, La Planète des singes : L'Affrontement (2014) et La Planète des singes : Suprématie (2017). C'est notamment grâce à l'écriture de ce personnage passionnant et empathique, ainsi que les propositions de mise en scène de Matt Reeves, que la trilogie a été un succès.

Une image et un casting pour le prochain film

La saga aurait pu s'arrêter là étant donné la très bonne conclusion proposée par Matt Reeves. Mais du côté de Disney, qui n'avait pas encore pu profiter de la franchise depuis le rachat de la Fox, il en a été décidé autrement. Un nouveau film est sur les rails et on savait déjà qui était chargé de le réaliser. Il s'agit de Wes Ball, l'homme derrière la trilogie Le Labyrinthe.

De nouveaux éléments viennent d'être révélés via Twitter (en fin d'article). Le compte officiel des films La Planète des singes nous offre d'abord un titre. Kingdom of the Planet of the Apes en VO. Ensuite, on apprend la production débutera le mois prochain pour une sortie prévue en 2024.

Enfin, côté casting, Owen Teague (Ça), Peter Macon (The Orville) et surtout Freya Allan (Ciri dans The Witcher) seront les vedettes de ce film. Et pour nous faire saliver, on nous offre un joli premier visuel montrant un singe sur un cheval dans un monde en ruine où la nature a repris ses droits...