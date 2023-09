La Probabilité statistique de l'amour au premier regard : que vaut la rom com Netflix ?

Haley Lu Richardson et Ben Hardy ont un coup de foudre à l'aéroport avant d'être séparés dans "La Probabilité statistique de l'amour au premier regard". Une comédie romantique qui mérite le coup d'oeil ?

La Probabilité statistique de l'amour au premier regard : coup de foudre à l'aéroport

Avec The Kissing Booth, The Lovebirds, Holidate, Petits coups montés, Always Be My Maybe ou encore Love in the Villa, Netflix s'est en partie spécialisé dans la distribution de comédies romantiques. Les premières minutes de La Probabilité statistique de l'amour au premier regard présagent une énième production anecdotique, dévoilée à la rentrée pour permettre aux abonnés du géant du streaming de se détendre au moment de la baisse tardive des températures.

Basé sur le roman éponyme de Jennifer E. Smith, le long-métrage débute dans un aéroport new-yorkais, lieu de transition impersonnel que l'héroïne, Hadley (Haley Lu Richardson), compare au purgatoire. Un purgatoire où des miracles sont possibles. Alors qu'elle vient de rater son vol pour Londres, où elle doit assister au deuxième mariage de son père Andrew (Rob Delaney), la jeune femme fait la connaissance d'Oliver (Ben Hardy).

La Probabilité statistique de l'amour au premier regard ©Netflix

Entre eux, le courant passe immédiatement et par un autre heureux hasard, ils se retrouvent l'un à côté de l'autre dans l'avion. Mais après l'atterrissage dans la capitale anglaise, Hadley et Oliver sont séparés par la foule et n'ont d'autre choix que de partir chacun de leur côté, sans avoir pu échanger leurs numéros de téléphone. Néanmoins, s'ils sont réellement convaincus d'être faits l'un pour l'autre, l'univers pourra peut-être leur donner un coup de pouce...

Un film qui vaut mieux que son titre français

Les abonnés Netflix qui suivent de près les programmes romantiques de la plateforme ont de grandes chances d'être conquis par La Probabilité statistique de l'amour au premier regard, comédie bien plus entraînante que son titre français à rallonge. Si le projet a beaucoup de mal à masquer son côté industriel, qui se ressent à travers des décors pauvres et limités ou les traditionnels plans aériens d'illustration de Londres, il doit beaucoup à l'alchimie entre les talentueux Haley Lu Richardson (The White Lotus, After Yang) et Ben Hardy (Bohemian Rhapsody, 6 Underground).

Oliver (Ben Hardy) - La Probabilité statistique de l'amour au premier regard ©Netflix

Si leur rencontre se déroule dans un cadre extrêmement convenu, leur coup de foudre se ressent et la réalisatrice Vanessa Caswill joue ensuite très bien avec l'envie de les voir réunis. Pour cela, elle exploite leurs fêlures, leurs doutes et les épreuves compliquées qu'ils traversent, ce qui donne naissance à des séquences étonnamment touchantes, où la tristesse prend la place de l'émerveillement permanent et la superficialité d'innombrables comédies romantiques. Le charme du film réside donc dans sa manière de se focaliser sur la naissance d'une histoire d'amour avant de la mettre côté pour se concentrer sur les problématiques familiales d'Hadley et Ben.

La réalisatrice assume par ailleurs le côté totalement irréaliste du genre, le destin personnifié et incarné par Jameela Jamil (The Good Place) ne cessant d'intervenir pour rapprocher Hadley et Oliver. Le film s'impose ainsi comme un conte de fées revendiqué, qui présente deux personnages attachants et jamais agaçants. Ce qui n'en fait évidemment pas un long-métrage original, mais la tendresse et la romance fonctionnent.

La Probabilité statistique de l'amour au premier regard est disponible sur Netflix depuis le 15 septembre 2023.